"سفينة الإمارات الإنسانية" تبحر إلى غزة محمّلة بـ 7,200 طن من المساعدات ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

أبوظبي في 17 أكتوبر/وام/ أبحرت اليوم "سفينة الإمارات الإنسانية" ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، متجهة إلى قطاع غزة وعلى متنها 7,200 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة، لتلبية الاحتياجات العاجلة والتخفيف من معاناة أهالي القطاع.

توزعت الحمولة بواقع 4,680 طنا من المواد الغذائية الأساسية، و2,160 طنا من مواد الإيواء والخيام والملابس الشتوية، إضافة إلى 360 طنا من المستلزمات والمواد الطبية، و4 صهاريج للماء في استجابة شاملة وواسعة النطاق تلبي أبرز متطلبات الحياة اليومية في غزة.

تعد هذه المبادرة ثمرة تكاتف المؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية الإماراتية التي وحّدت جهودها لتجسيد قيم التضامن الوطني وسرعة الاستجابة بمد يد العون للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي يولي العمل الإنساني أولوية قصوى، ويحرص على استمرار الدعم الإغاثي لأبناء غزة.

وتعكس عملية "الفارس الشهم 3" النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات التي جعلت من العمل الإغاثي رسالة حضارية متجددة، تقدم من خلالها نموذجًا عالميًا في الاستجابة الفاعلة وتكامل الجهود الإنسانية لخدمة المحتاجين والمتضررين حول العالم.