شراع يستعرض دور الشارقة في دعم رواد الأعمال خلال "جيتكس " و"إكسباند نورث ستار "

الشارقة في 17 أكتوبر/وام/ أكد مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) خلال مشاركته في معرض "جيتكس غلوبال 2025" و"إكسباند نورث ستار" على جهوده لتعزيز مسيرة الابتكار وريادة الأعمال على مستوى دولة الإمارات. وانسجامًا مع الحملة الوطنية "الإمارات: عاصمة رواد الأعمال في العالم" عكست مشاركة «شراع» الرؤية الموحدة لدولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للابتكار ونمو الشركات الناشئة.

وتطرق «شراع» خلال المشاركة إلى تنوع وابتكار منظومة الشركات الناشئة في الشارقة وإمكاناتها العالمية في تجسيد رؤية المركز في المساهمة ببناء اقتصاد يقوم على الإبداع والتعاون والمشاريع الهادفة.

واستعرض "شراع" في"جيتكس غلوبال" خدمات شركتي “مسارتك “ و”إشارة ”حيث قدمت "مسارتك " خدمات متكاملة تشمل النمذجة والطباعة ثلاثية الأبعاد والتجميع إلى جانب خدمات التصنيع الصغير فضلًا عن تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية توفر للشباب خبرات عملية ومهارات تقنية متقدمة أما " إشارة " فقد قدمت منصة مبتكرة تتيح التواصل ثنائي الاتجاه من خلال استخدام كاميرا الهاتف لترجمة لغة الإشارة العربية إلى نص مكتوب والعكس مع إمكانية إدخال النصوص أو المقاطع الصوتية من قبل غير المستخدمين للغة الإشارة بما يضمن تواصلاً واضحًا وشاملًا للجميع.

وسلّطت شركة «اتفاق» الضوء على حلولها المبتكرة في مجال التكنولوجيا القانونية من خلال نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات البحث القانوني مستندةً إلى قاعدة بيانات شاملة ومنظّمة تُعدّ من الأدق والأكثر تطوراً في هذا المجال .

أما "جاليبي" وهي منصة سحابية حائزة على جوائز في مجال البرمجيات فقد استعرضت حلولها الذكية التي تعمل على أتمتة عمليات إدارة المطاعم وربط البيانات التشغيلية بين أقسامها المختلفة.

وفي "إكسباند نورث ستار" استعرض «شراع» جهود مجموعة من الشركات الناشئة التي يدعمها وتجسّد تنوّع بيئة ريادة الأعمال في الشارقة .

فقد استعرضت مختبرات متانوا للبحث والتطوير نظامًا سحابيًا لإدارة العيادات يوفّر حلولًا متكاملة للتشخيص والعلاج لاضطرابات النمو فيماعرضت آي كود جونيور أكاديمية إلكترونية لتعليم البرمجة للأطفال والناشئة بطريقة تجمع بين التعليم والمتعة .

وطرح مجلس ستوديو رؤيته بوصفه وكالة إبداعية قائمة على الذكاء الاصطناعي تمزج بين التصميم والاستراتيجية والأتمتة لتعزيز التواصل والابتكار الرقمي.

وشاركت شركات ناشئة أخرى منها بلبل وكود ليمتد وليتس وورك وآي سكول وأمبيتشو والتي تنوعت خدماتها ما بين التعليم الرقمي والمساحات المرنة للعمل ومنصات السفر والتفاعل الاجتماعي .

وسلطت مشاركة شراع الضوء على هايلو التي طرحت نموذجًا مستدامًا لتقليل هدر الأغذية عبر بيع السلع القريبة من انتهاء الصلاحية بينما هدفت توِي بلس إلى تمكين الشباب من خلال منصة تعليمية اجتماعية تعزّز الإبداع والابتكار.

وقالت سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) : " يشكل معرض جيتكس منصة يلتقي فيها الابتكار بالفرص ومشاركتنا هذا العام جسدت التزامنا بوضع إمارة الشارقة على خريطة ريادة الأعمال العالمية وعكست الشركات الناشئة التي نمثلها قوة منظومة الابتكار في دولة الإمارات القائمة على الإبداع والتكنولوجيا الهادفة ومن خلال منصات مثل جيتكس غلوبال وإكسباند نورث ستار نواصل الربط بين المستثمرين والشركاء والأسواق التي تمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى قصص نجاح عالمية.