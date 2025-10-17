60 ورشة عمل حول الاقتصادات المستدامة بـ"منتدى الشارقة للاستثمار"

الشارقة في 17 أكتوبر/وام/ ينظم “منتدى الشارقة للاستثمار 2025” الذي يُقام هذا العام بأجندة موحدة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي" أكثر من 60 ورشة عمل وجلسة متخصصة تُتيح للمشاركين فرص التعرف على أبرز التوجهات العالمية في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة واستكشاف الرؤى المستقبلية حول تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب بحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي والاستدامة على قرارات الاستثمار الدولية.

يأتي برنامج المنتدى- الذي يعقد يومي 22 و23 أكتوبر الجاري- ترسيخاً لمكانة الشارقة مركزا إقليميا رائدا في تحفيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية وتعزيزاً لدورها في بناء بيئة أعمال قائمة على المعرفة والابتكار .

يجمع المنتدى تحت مظلته صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء الدوليين لتبادل الخبرات وصياغة رؤى مشتركة حول آليات دعم الاقتصاد العالمي في مواجهة التحديات المتغيرة.

وذكر مروان العجلة المنسق العام للجنة "منتدى الشارقة للاستثمار" أن المنتدى يحمل في كل دورةٍ أبعادًا متعددة تتجاوز كونه منصة للتواصل بين المستثمرين وصنّاع القرار ليصبح مساحة للاطلاع على أحدث الاتجاهات التي تشكّل مستقبل الاقتصاد العالمي، منوها إلى أن الورش والجلسات ستتحول إلى مساحات عملٍ تشاركيةٍ تُترجم الرؤى إلى مبادراتٍ قابلة للتطبيق وهو ما يعزز مكانة الشارقة مركزا إقليميا فاعلا في بناء بيئة استثمارية قائمة على التعاون والمعرفة والابتكار.

وتؤكد مؤشرات النصف الأول من العام الجاري أن الشارقة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 1.5 مليار دولار ووفرت 2,578 فرصة عمل جديدة وفي ضوء هذه المعطيات تستعرض هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة خلال مشاركتها في المنتدى المكانة العالمية الفريدة للإمارة في ورشة بعنوان "الشارقة: وجهة الاستثمار والضيافة والثقافة والتعليم" ويتعرف المشاركون فيها على الفرص الاستثمارية المتنوعة والضيافة ذات المستوى العالمي والتراث الثقافي الغني والمؤسسات التعليمية والأكاديمية الرائدة في الإمارة.

ويقدم أعضاء مجلس الشارقة للشباب في المنتدى ورشة بعنوان "المبادرات الشبابية وريادة الأعمال: من الأفكار إلى التأثير" تماشياً مع الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم" الهادفة إلى تمكين 10 آلاف رائد أعمال .

وتقدم مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد) ورشة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع وتنظم جلسة بعنوان “مقدمة عن خدمات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية”.

ويعقد صندوق الإمارات للنمو ضمن فعاليات المنتدى ورشة تحمل عنوان “تمويل الحلول في منطقة الشرق الأوسط: الصعود مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات”.

وتسلّط ورشة عمل "الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية" الضوء على "NXN" بوصفها المُمكّن الوطني للخدمات اللوجستية في دولة الإمارات والمرتكزة على أربع ركائز أساسية هي الإرسال والاستلام والتخزين والتمكين.

وتقام جلسة رفيعة المستوى بعنوان "اقتصادات المستقبل - من المخاطرة إلى المرونة" تستكشف كيف يمكن للاقتصادات تعزيز المرونة من خلال الاستثمار المستدام والتنوع والابتكار.

وتبحث جلسة رفيعة المستوى بعنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي والاستدامة على قرارات الاستثمار" كيف يمكن للتحليلات المعززة بالذكاء الاصطناعي وأولويات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة تحويل استراتيجيات الاستثمار العالمية وكيف يسهم تحليل البيانات في تقييم المخاطر وتخصيص رأس المال.

ويتضمن برنامج "منتدى الشارقة للاستثمار" و"مؤتمر الاستثمار العالمي" أكثر من 160 فعالية و120 اجتماع أعمال ثنائيا ويوفر منصة متكاملة لعقد الصفقات وتطوير الاستراتيجيات تحت شعار "قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام" ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون 142 دولة يومي 22 و23 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وينظم المنتدى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار ويتضمن سلسلة من ورش العمل والجلسات التي تُعرف تُزوّد الحضور بالرؤى والأدوات اللازمة لدخول سوق الاستثمار العالمي.