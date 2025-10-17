التربية و"كور 42" تعززان التحول الرقمي في مجال التعليم

دبي في 17 أكتوبر /وام/ وقّعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع شركة" Core42" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية المتقدمة، بهدف تعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم وبناء منظومة تعليمية مبتكرة ترتكز على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وذلك على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

تتضمن المذكرة التعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتصميم حلول ذكية، وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر التربوية لرفع كفاءتهم التقنية، إلى جانب تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة مراحل التنفيذ وتقييم أثر المبادرات الرقمية على جودة الخدمات التعليمية.

وأكد سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية المنظومة التعليمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء والابتكار في التعليم، مشيراً إلى أن التعاون مع "Core42" يضيف قيمة نوعية لمسيرة التحول الرقمي في القطاع.

من جانبه أوضح طلال القيسي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والشراكات في" Core42 "أن الشراكة تعكس الالتزام بتعزيز التميز الرقمي في التعليم من خلال بناء قاعدة تكنولوجية ذكية تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية السيادية لدعم كفاءة التعلم وتحسين مخرجاته .