اقتصادية الشارقة تستعرض خدمة "إصدار اسم تجاري بالذكاء الاصطناعي" في جيتكس 2025

الشارقة في 17 أكتوبر/وام/ استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالتعاون مع دائرة الشارقة الرقمية ضمن مشاركتها في جناح حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي 2025 خدمة إصدار اسم تجاري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها على مستوى العالم في إنجاز نوعي يبرز ريادة الإمارة في الابتكار والتحوُّل الرقمي.

تمثل هذه المبادرة خطوة نوعية نحو ترسيخ مكانة الشارقة مركزا متكاملا للخدمات الرقمية المبتكرة وتعزيز تجربة المتعاملين من الأفراد والشركات بأسلوب متطور وسلس يعكس رؤية الإمارة لمستقبل تقني متكامل ومستدام يضع الإنسان في صميم عملية التطوير.

وتشكّل هذه الخدمة جزءاً من الخدمات التي يوفرها "مساعد الشارقة الرقمية" الذي طوّرته دائرة الشارقة الرقمية كإضافة نوعية إلى منصة الشارقة الرقمية في إطار التزامها باستثمار التقنيات الناشئة لتعزيز تكامل الخدمات الحكومية في الإمارة ضمن منظومة واحدة تسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.

وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة من خلال خدمة إصدار الأسماء التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تقديم تجربة متطورة وسريعة للمستفيدين حيث تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل طبيعة النشاط التجاري واقتراح أسماء مبتكرة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية بشكل لحظي ودون تدخل بشري.

وتهدف الدائرة من خلال هذه الخدمة إلى تسهيل إصدار الأسماء التجارية من خلال واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام وتقليل الوقت والجهد عبر أتمتة العملية وتحسين الكفاءة التشغيلية بالإضافة الى تحسين جودة الأسماء التجارية لتتماشى مع هوية النشاط بما يسهم في تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز مكانة الشارقة كمركز ريادي في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتشمل خدمة إصدار الأسماء التجارية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مجموعة من المزايا أبرزها تقليص زمن إصدار الاسم التجاري بنسبة تصل إلى 98% وتوفير اقتراحات مخصصة مبنية على نشاط المستخدم وتفضيلاته مع تحسين تجربة الاستخدام وتقليل الأخطاء البشرية بفضل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات الأساسية.

وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تحرص من خلال مشاركتها في الدورة الجديدة لمعرض جيتكس على إبراز التزامها بتوظيف الابتكار التقني لخدمة الإنسان عبر استثمار أحدث الابتكارات لطرح كل ما هو جديد من خدمات إلكترونية متطورة تستهدف تبسيط الإجراءات للمتعاملين أفراداً ومؤسسات.

وأوضح أن الدائرة تعمل على تطوير وتعزيز الخدمات الرقمية بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بهدف تقديم خدمات عالية الجودة بدرجة أكبر من الانسيابية والدقة على تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في إمارة الشارقة ودولة الامارات الرامية إلى تحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة العمل الحكومي باستخدام التقنيات الحديثة.

وأضاف سعادة المحمود أن المشروع يُجسّد رؤية اقتصادية الشارقة في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة والارتقاء بمرونة وكفاءة بيئة الأعمال فيها فضلاً عن تسهيل عملية إنشاء الشركات والأعمال التجارية بمختلف تخصصاتها ورفع جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية في الإمارة منوها إلى أن جميع مشاريع التحول الرقمي في الدائرة تنطلق من التزام راسخ بتوظيف أحدث التقنيات لتقديم خدمات حكومية متقدمة تواكب تطلعات المستقبل وتُسهّل تواصل المتعاملين مع الدائرة بسرعة وفاعلية.