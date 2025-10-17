هيئة زايد لأصحاب الهمم توقع مذكرة تفاهم مع"كيو موبيليتي"

دبي في 17 أكتوبر/وام/ وقعت هيئة زايد لأصحاب الهمم اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "كيو موبيليتي" تهدف إلى تطوير وتعزيز خدمات "مواقف" و"درب" المقدّمة لأصحاب الهمم من خلال أنظمة تكنولوجية متقدّمة تراعي احتياجاتهم الفردية وتتيح تجربة استخدام أكثر سهولة ومرونة.

تم توقيع المذكرة خلال مشاركة الهيئة في معرض جيتكس جلوبال، وتأتي انسجاما مع رؤية أبوظبي مدينة شاملة للجميع، مما يتيح لأصحاب الهمم الاستفادة من حلول رقمية مبتكرة لدعم حياتهم اليومية.

ودعماً لهذه الشراكة الاستراتيجية، تمّ إطلاق نظام الاستعلام عن تصاريح مواقف أصحاب الهمم، الذي يسهم في تبسيط الإجراءات التنظيمية للمراكز التجارية والمرافق الخاصة للجهات ذات الصلة التي توفر مواقف خاصة لفئة أصحاب الهمم.

ويدعم النظام الجهات المعنية في إدارة عملياتها بسهولة وكفاءة، مما يعزّز تجربة المستخدم ويوفر خدمات متكاملة وميسّرة لأصحاب الهمم.

وأكد سعادة عبدالله عبد العالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن هذه الشراكة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متكامل وشامل لكل فئاته.

وأوضح أن هذه المبادرة تجسد التزام أبوظبي بالتحول نحو خدمات ذكية تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتوفر لهم بيئة داعمة ومستدامة تضمن جودة الحياة والاستقلالية، مؤكدا استمرار الهيئة في العمل مع شركائها لتعزيز منظومة الدمج الرقمي، وجعل التكنولوجيا أداة تمكين لهم.

وأضاف سعادته أن الهيئة تتبنى نهجاً تكاملياً مع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المساندة، تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة 2026 وتوافقاً مع استراتيجية أبوظبي الرقمية 2025–2027، الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات لجميع فئات المجتمع.

من جانبه، أكد محمد حسين كرمستجي، الرئيس التنفيذي لـ" كيو موبيليتي" التزام الشركة بتقديم حلول رقمية مبتكرة تسهّل حياة جميع فئات المجتمع، مع ضمان أن تكون خدماتها مرنة وميسّرة لأصحاب الهمم، منوها إلى السعي من خلال هذه الشراكة إلى تمكين أصحاب الهمم من الاستفادة الكاملة من خدمات الشركة بسهولة وأمان، بما يعكس التزامها بتحقيق شعار مدينة أكثر شمولية واستدامة.