شرطة دبي ومركز محمد بن راشد للفضاء يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في البحث والتطوير

دبي في 17 أكتوبر / وام / وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومركز محمد بن راشد للفضاء مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والتطبيقات التقنية ذات الصلة بالابتكار، وذلك على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025".

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، ومن جانب مركز محمد بن راشد للفضاء سعادة سالم حميد المري، المدير العام للمركز، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وبموجب المذكرة، يتعاون الجانبان في مجالات البحث والتطوير والتطبيقات التقنية ذات الصلة بالحلول الابتكارية، وتبادل الخبرات والمعارف الفنية، ودعم استخدام البيانات الجيومكانية في مجالات التنمية، وتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تعزز التكامل المؤسسي وتدعم الاستدامة، إضافة إلى برامج تدريب وتطوير مشتركة لرفع كفاءة الكوادر البشرية.