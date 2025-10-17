"إﻧﻔﺮا إﻛﺲ" و"إي آﻧﺪ" ﺗﻮﻗﻌِّﺎﻥ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ دﺑﻲ

دبي في 17 أكتوبر /وام/ ﻭﻗﻌَّﺖ "ﺇﻧﻔﺮﺍ ﺇﻛﺲ"، ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ دﻳﻮﺍ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍﻟﺮﻗﻤية ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﻴﺎﻩ دبي، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ "ﺇﻱ ﺁﻧﺪ" ﺧﻼﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺮﺽ "ﺟﻴﺘﻜﺲ ﺟﻠﻮﺑﺎﻝ "2025، ﺍﻟﻤﻘُﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﺗﻬﺪﻑ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺇﻟﻰ إﺭﺳﺎﺀ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺫﻛﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﻭﻗﻊَّ المذكرة ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺣﻴﺪﺭ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻳﻮﺍ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﻭﻣﺴﻌﻮﺩ ﻡ. ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺤﻤﻮﺩ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﺇﻱ ﺁﻧﺪ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ".
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ "ﺇﻧﻔﺮﺍ ﺇﻛﺲ" ﻭ"ﺇﻱ ﺁﻧﺪ"ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮدﻫﻤﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺴﻮﻳﻖ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲَ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗﺎً ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﻤﻮ، ﻭﻳﺤُﻘﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻭذكر ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺣﻴﺪﺭ، أن ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ تمثل ﻣﺤﻄﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﺑﺪﻭﺭﻩ، قال ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻡ. ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺤﻤﻮﺩ، إنه ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺑﻲ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺷﺮﺍﻛﺘﻨﺎ ﻣﻊ "ﺇﻧﻔﺮﺍ ﺇﻛﺲ" ﺗﻌﺎﻭﻧﺎً ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺘﻴﻦ ﻭﻃﻨﻴﺘﻴﻦ ﺭﺍﺋﺪﺗﻴﻦ، ﺗﻠﺘﺰﻣﺎﻥ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ، ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، وﺳﻨﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﻮﻝ "ﺇﻧﻔﺮﺍ ﺇﻛﺲ" ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ "ﺇﻱ ﺁﻧﺪ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ"، ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ 5.5G، ﻭﺣﻠﻮﻝ ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻟﻨﺆﺳﺲ ﻃﺒﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻵﻣﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ.
وﻳﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﻭﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺗﻮُﺍﻛﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ، ﻭﺗﻔﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩﺍﺕ.
وﺳﺘﻄُﻠﻖ "ﺇﻧﻔﺮﺍ ﺇﻛﺲ" ﻭ"ﺇﻱ ﺁﻧﺪ" ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﻴﻦ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴُﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﻤﻮ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ.
