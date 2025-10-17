برونزية للإمارات في بطولة العالم للقوة البدنية بجنوب أفريقيا

بريتوريا في 17 أكتوبر/ وام/ أحرز قائد منتخب الإمارات للقوة البدنية عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية فيصل الغيص الزعابي الميدالية البرونزية والمركز الثالث في وزن 93 كجم للماسترز ضمن بطولة العالم للقوة البدنية التي اختتمت أمس في جنوب أفريقيا وذلك في منافسات البنج بريس محققا خامس ميدالية عالمية خلال 8 مشاركات عالمية سابقة وجاء الأمريكي مينديز غاري بالمركز الأول والفرنسي رايموند إكسل بالمركز الثاني.

ضمت بعثة المنتخب الوطني الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية محمد عبد الرحيم المري رئيسا والحكم الدولي سعيد الماس.

وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة إتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية هذا الانجاز مثمنا جهود فيصل الزعابي، وإضافة ميدالية عالمية جديدة للإمارات.

من جانبه أعرب البطل العالمي فيصل الغيص الزعابي عن سعادته بما حققه من إنجاز، مؤكدا أنه سيكون داعما كبيرا لمسيرته المقبلة.