اكتمال التجهيزات لانطلاق بطولة المرفأ لكرة القدم الشاطئية

أبوظبي في 17 أكتوبر/وام/ أكد اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي اكتمال التجهيزات لانطلاق منافسات بطولة المرفأ لكرة القدم الشاطئية في العاصمة أبوظبي غدا والتي تستمر يومين.

وأكد الجانبان في بيان لهما اليوم أن البطولة تعد بداية لمسابقات كرة القدم الشاطئية للموسم 2025-2026، في إطار الاهتمام المتزايد بتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، لتعزيز حضورها في الدولة.

وقال عمر الحاج المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية إن تنظيم هذه البطولة يأتي امتدادًا للجهود المبذولة للارتقاء بكرة القدم الشاطئية على المستوى المحلي وفي ظل اهتمام الاتحاد المتزايد بهذه اللعبة التي تزايدت شعبيتها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن مسابقات كرة القدم الشاطئية تمنح اللاعبين مساحة كبيرة للاحتكاك، وتتيح لنا متابعة مستوياتهم عن قرب من أجل اكتشاف مواهب جديدة تخدم أهداف تحضيرات المنتخب الوطني للاستحقاقات القادمة وعبر عن شكره لمجلس أبوظبي الرياضي على جهوده وشراكته.

من جهته، أكد طلال مصطفى الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن انطلاق بطولة المرفأ لكرة القدم الشاطئية تأتي في إطار حرص المجلس على دعم مختلف الرياضات المجتمعية والتنافسية، وتعزيز حضور الفعاليات التي تُسهم في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي وجهة رياضية رائدة.

وقال الهاشمي: "نفخر بالتعاون المستمر مع اتحاد الإمارات لكرة القدم لتنظيم هذه البطولة التي تمثّل انطلاقة مهمة لموسم كرة القدم الشاطئية 2025-2026، ونسعى من خلالها إلى توفير بيئة مثالية للاعبين والفرق، وتشجيع المزيد من فئات المجتمع على ممارسة هذه الرياضة التي تجمع بين التنافسية والطابع الجماهيري".