"الطوارئ والأزمات" ترسّخ حضورها في “جيتكس جلوبال 2025” بعرض منظومة رقمية متكاملة

دبي في 17 أكتوبر /وام/ اختتمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، أحد أبرز المنصات التقنية في المنطقة، ضمن جناح دولة الإمارات.

قدّمت الهيئة خلال جيتكس منظومة رقمية متكاملة تمثل نموذجاً وطنياً رائداً في توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والميتافيرس في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

واستقطب جناح الهيئة اهتماماً واسعاً من الزوار والخبراء، لما عرضه من مشاريع مبتكرة تعكس تطور البنية الرقمية الوطنية في مجال الجاهزية والاستجابة والتعافي.

وأكد سعادة علي راشد النيادي، المدير العام للهيئة أن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التكامل بين التكنولوجيا والأمن المجتمعي، وتسخير التقنيات الحديثة لحماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرارية التنمية.

وقال سعادته إن مشاركتنا في جيتكس تعكس التزام الهيئة بتبنّي حلول رقمية متقدمة تدعم منظومة الطوارئ الوطنية وتُعزّز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والاستجابة السريعة لها وأوضح أن الابتكار في مجال إدارة الأزمات لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وطنية لضمان مرونة المجتمع واستدامة أمنه واستقراره.

من جانبه، أوضح حمد العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة حرصت من خلال مشاركتها على عرض مشاريع نوعية تم تطويرها محلياً، تمثل نقلة استراتيجية في إدارة البيانات الوطنية والتخطيط الذكي للأزمات.

وأشار إلى أن المشاريع التي تم عرضها تعكس نهج الهيئة في التحول إلى منظومة رقمية مترابطة تربط بين الجهات الاتحادية والمحلية والشركاء الاستراتيجيين، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً محورياً في دعم القرار وتحسين كفاءة الاستجابة الوطنية.

وأضاف العامري أن المعرض شكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض النماذج الإماراتية في التحول التقني الذي يخدم أمن المجتمع واستقراره.

وفي السياق ذاته، أكدت مريم راشد الشامسي المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن جناح الهيئة في جيتكس عكس صورة متقدمة عن جاهزية الدولة الرقمية وقدرتها على تسخير التكنولوجيا لخدمة منظومة الأمن المجتمعي، مشيرة إلى أن المعرض مثّل فرصة لتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات التقنية لبحث آفاق التعاون المستقبلية.

وقالت إن الهيئة تحرص على المشاركة في الفعاليات العالمية الكبرى لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في الابتكار والتقنيات الذكية، وإبراز دور الإمارات في تطوير حلول رقمية متقدمة تسهم في تعزيز مرونة المجتمعات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.

وشهد جناح الهيئة في جيتكس عرض مجموعة من المشاريع الوطنية التي تعكس مدى التطور التقني في منظومة الطوارئ والأزمات، من أبرزها أطلس الطوارئ والأزمات الذي يجمع بين نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد لتوفير خرائط تفاعلية تحليلية تدعم متخذي القرار في تحديد المخاطر والموارد الحيوية، بارتباط مباشر مع أكثر من 75 شريكاً استراتيجياً.

وعرضت الهيئة أيضا نظام الموارد والقدرات الوطنية الذي يُعد قاعدة بيانات موحدة للموارد على مستوى الدولة، تتيح للجهات الحكومية والأمنية والعسكرية التنسيق في حالات الطوارئ ورفع كفاءة الجاهزية الوطنية.

وشملت المنظومة الرقمية بوابة "مخاطر" للتمارين، وهي منصة ذكية لتصميم وتنفيذ وتقييم التمارين الوطنية وفق معايير محاكاة واقعية، تدعم التحسين المستمر لكفاءة التمارين ونتائجها.

كما قدمت الهيئة بوابة استمرارية الأعمال، التي تتيح تتبع المؤشر الوطني لاستمرارية الخدمات الحيوية وتحليل مستويات الامتثال للمعيار الوطني، مما يسهم في تعزيز مرونة القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وفي إطار التحول الرقمي المتكامل، عرضت الهيئة منصة "تخطيط" المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تمكّن من إعداد خطط الاستجابة وتحليل المخاطر الوطنية عبر نماذج GPT ذكية قادرة على اقتراح حلول وتحسين الخطط، بالإضافة إلى النظام الإلكتروني الوطني للإنذار المبكر الذي يوفّر تحذيرات فورية ودقيقة عبر قنوات متعددة تشمل الهواتف الذكية، الإذاعة والتلفزيون، ولوحات الطرق الذكية، لضمان وصول المعلومة بسرعة وكفاءة إلى جميع أفراد المجتمع.

وشهد الجناح أيضا عرض منصة "تمكين"، المجتمع المعرفي لمجال الطوارئ والأزمات الذي يهدف إلى توحيد الجهود التدريبية والتوعوية ضمن بيئة رقمية تفاعلية قائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى جانب استعراض مشروع "ميتافيرس الأزمات"، المنصة الافتراضية الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تمكّن الجهات الحكومية والأمنية والصحية من اختبار خطط الاستجابة في بيئات ثلاثية الأبعاد واقعية، مما يعزز من جاهزية الدولة وقدرتها على مواجهة الأزمات دون المخاطرة بالموارد أو الأرواح.

وفي ختام مشاركتها، أكدت الهيئة أن وجودها في معرض جيتكس 2025 يجسد التزامها الراسخ بتطوير منظومة رقمية وطنية رائدة، قادرة على استشراف المستقبل وبناء مجتمع أكثر جاهزية ومرونة في مواجهة التحديات.

وشددت على أن هذه المشاركة تأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق التحول الذكي في إدارة الطوارئ، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2031، ودعماً لمكانة الدولة نموذجا عالميا في الابتكار والجاهزية الوطنية.

