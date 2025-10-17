مذكرة تفاهم بين دائرة الطاقة - أبوظبي و"جوجل كلاود" للتعاون بمجال الابتكار والتحوّل الرقمي

دبي في 17 أكتوبر / وام/ وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة "جوجل كلاود" اليوم، مذكرة تفاهم لاستكشاف مجالات التعاون الاستراتيجي بهدف الاستفادة من قدرات "جوجل كلاود" السحابية لدعم جهود تطوير التحول الرقمي والابتكار على مستوى قطاع الطاقة في الإمارة.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025، معالي الدكتورعبد الله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.

ووقّع المذكرة سعادة المهندسة شيماء عبدلله الملا المدير التنفيذي لقطاع حماية المستهلك والترخيص والامتثال واستمرارية الأعمال في دائرة الطاقة، وعبدالرحمن الذهيبان المدير العام لشركة"جوجل كلاود" لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عمل للتعاون وتحديد المشاريع ذات المنفعة المتبادلة وسيدعم هذا الإطار الأولي تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجالات التقنيات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والحوسبة السحابية. وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: "تُشكل شراكتنا مع "جوجل كلاود" محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي، وداعمًا أساسيًا لاستدامة منظومتي الطاقة والمياه واستعدادهما للمستقبل وبالاستفادة من الخبرات العالمية التي تتمتع بها "جوجل كلاود" وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في القطاع، نعمل على توسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاءالاصطناعي والحوسبة السحابية، بما يسهم في تعزيز موثوقية الأنظمة وخفض التكاليف، وتسريع دمج مصادر الطاقة النظيفة ضمن الشبكة المحلية".

من جهته، قال عبدالرحمن الذهيبان المدير العام لشركة"جوجل كلاود" لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الطاقة في أبوظبي للعمل معًا على وضع خارطة طريق للابتكار في قطاع الطاقة وسنركز خلال المرحلة الأولى على استكشاف كيفية مساهمة تقنيات "جوجل كلاود" السحابية الآمنة والذكية لا سيما في مجالي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بما يسهم في دعم رؤية دائرة الطاقة نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة لقطاع الطاقة." وترسي مذكرة التفاهم علاقة عمل وشراكة تهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية في قطاع الطاقة ويشمل نطاق التعاون المحتمل وفق المذكرة خمسة مجالات رئيسية هي" التحول الرقمي وتحليلات البيانات و الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة و كفاءة الطاقة والمياه والمحافظة عليهما وبناء القدرات وتطوير الكفاءات والابتكار وتعزيز البحث العلمي". \

وتتضمن بنود المذكرة استكشاف مجالات التعاون المحتمل للاستفادة من تقنيات "جوجل كلاود" السحابية لإدارة وتحليل البيانات الضخمة، بما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات فيما يتعلق بإدارة الشبكات وتوقّع مستويات الطلب وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

ويسعى هذا التعاون المحتمل إلى رفع كفاءة وموثوقية البنية التحتية من خلال تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، بما في ذلك الصيانة التنبؤية لمحطات توليد الطاقة وشبكات النقل والتوزيع، وتحسين أداء أصول الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة منها.

وحسب المذكرة تعتزم كل من دائرة الطاقة في أبوظبي و"جوجل كلاود" توسيع تعاونهما في مجال المشاريع التجريبية بالتركيز على الحلول التي تساهم في دعم مستقبل قطاع الطاقة في الإمارة.

ومن خلال هذا التعاون، ستعمل دائرة الطاقة في أبوظبي و"جوجل كلاود" على دراسة الفرص المحتملة لبناء القدرات والكفاءات من خلال برامج تدريبية وورش عمل وجلسات تبادل معرفي، تركز على موضوعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني.