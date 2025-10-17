خبراء دوليون يرسمون ملامح مستقبل المركبات الكهربائية في معرض "تنقل المستقبل "

الشارقة في 17 أكتوبر/ وام / يواصل معرض "تنقل المستقبل" الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعالياته عبر عدد من الجلسات وسط حضور واسع لقادة الصناعة والمهتمين بعالم صناعة المركبات الكهربائية وصناع القرار المعنيين بوضع خارطة طريق واضحة لتسريع التحول نحو منظومة نقل مستدامة.

وركزت الجلسات على الركائز الأساسية التي تشكل حجر الزاوية لنجاح قطاع المركبات الكهربائية والذكية حيث استهل الخبراء نقاشاتهم بتسليط الضوء على الدور المحوري للمبادرات الحكومية في الإمارات، مؤكدين أن البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة التي أرستها الدولة تمثل نموذجاً رائداً في المنطقة وتخلق إطاراً داعماً يشجع على الاستثمار وتبني التقنيات النظيفة وتعزز من المكانة الريادية للإمارات في مجال الاستدامة.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن المؤتمر المصاحب للمعرض يمثل منصة معرفية إستراتيجية تؤسس لحوار بنّاء يرسم ملامح مستقبل القطاع، لافتًا إلى أن نجاح إكسبو الشارقة في استقطاب الخبراء الدوليين والمحليين خلال المعرض يهدف إلى تحويل الرؤى إلى حلول عملية وتوليد شراكات فاعلة تسهم في تسريع وتيرة التحول نحو النقل الذكي والمستدام في المنطقة وترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لصناعات المستقبل.

ومن ضمن الجلسات التي شهدها المعرض قدم عصمت جعفر، ممثل الجمعية الماليزية للمركبات عديمة الانبعاثات جلسة رئيسية بعنوان "سد الفجوة بين السياسات والصناعة" استعرض خلالها التجربة الماليزية في قيادة تبني السيارات الكهربائية مقدماً رؤى قيمة حول أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال النقل النظيف.

وتعمقت الحوارات لتتناول أحد أكثر المواضيع أهمية وهو تطوير بنية تحتية متكاملة وموثوقة للشحن حيث شهدت حلقة النقاش التي حملت عنوان "تسليط الضوء على الصناعة: البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية - بناء العمود الفقري للتنقل" مشاركة فاعلة من خبراء بارزين من بينهم فادي الشيخ مدير عام "فولت تشارج" وأنيش راتشيرلا مؤسس "ريجيني لشحن المركبات الكهربائية" اللذان أكدا أن بناء شبكة شحن قوية وفعالة يعد استثماراً إستراتيجياً في مستقبل التنقل.

وحظي موضوع تحويل الأساطيل التجارية نحو الكهرباء باهتمام كبير حيث نوقش في جلسة متخصصة تحت عنوان "كهرباء الأساطيل من أجل مستقبل مستدام" حيث تبادل المشاركون أفضل الممارسات والحلول لتسريع هذا التحول الحيوي في قطاعات النقل العام والخدمات اللوجستية.

وركزت الجلسات على أهمية إعداد وتأهيل القوى العاملة حيث ناقشت جلسة "إعداد القوى العاملة المستقبلية في مجال المركبات الكهربائية" بمشاركة سانجيف أغاروال من شركة بترومين ضرورة تطوير برامج تدريبية متخصصة وبناء المهارات اللازمة لتنمية جيل جديد من المواهب القادرة على قيادة الابتكار في هذه الصناعة الواعدة.