"إيديشنز آرت آند ديزاين" يجمع نخبة فناني التصميم في دبي

دبي في 17 أكتوبر/ وام / يعود معرض "إيديشنز آرت آند ديزاين"، المخصص للفنون والتصميم محدود الإصدار، إلى تراس الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل، ليكون أحد المحاور الرئيسية لمعرض "داون تاون ديزاين" ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم.

ويستعرض المعرض أعمالا فنية وتصاميم معاصرة من صالات عرض واستوديوهات عالمية وإقليمية، تشمل المطبوعات والخزف والتصوير الفوتوغرافي والأثاث الفني القابل للاقتناء، مقدماً للزوار تجربة متكاملة تجمع بين الفن والحرفية والابتكار.

وتتضمن نسخة هذا العام عروضا من مؤسسات جديدة مثل "مكتب الابتكار" الذي يقدّم رؤية مستقبلية في التصميم، و"لاتينا ديزاين" التي تحتفي بالحرفية اللاتينية، ومعرض "هيلتون المعاصر" المتخصص في فنون التصوير والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استوديوهات عالمية من إيطاليا وطوكيو.

كما يسلّط المعرض الضوء على المبدعين الإقليميين، منهم استوديو "أساطير" الإماراتي الذي يعيد تفسير التراث المحلي بأسلوب معاصر، ومعرض "زاوية" الفلسطيني و"وادي فينان" الأردني.

وتتخلل الفعالية عروض فردية لفنانين بارزين وجلسات حوارية حول الإبداع ولغة الإشارة العربية، لتؤكد مكانة دبي منصة عالمية تحتضن الفنون المعاصرة وتدعم التفاعل بين التصميم، التقنية، والمجتمع.