10منافسات في الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لقفز الحواجز

أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، تنظيم منافسات الأسبوع الرابع من دوري" الإمارات لونجين" لقفز الحواجز، بإقامة 10 منافسات.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم أن المنافسات تقام على ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى بأكاديمية بوذيب للفروسية، على مدار يومي 18 و19 أكتوبر الحالي، برعاية لونجين، ومشاركة فرسان القفز من أندية ومراكز الفروسية.

وأوضح أن أشواط اليوم الأول تبدأ غدا بمنافسة الزمن المثالي لفئة خيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (80 ـ 90) سم، وفئة الفرسان المبتدئين على حواجز ارتفاعها بين (90 ـ 100) سم.

وأضاف الاتحاد أن المنافسات تتواصل بمواصفات المرحلتين الخاصة بتصميم مسار لفئة خيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات على حواجز 105 سم، وعلى ذات الارتفاع لفئة الفرسان الأشبال، ولفئة المبتدئين المتقدمة (3) على حواجز 115 سم، ولخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات على حواجز الـ 120 سم.

ونوه بإقامة منافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة غدا أيضا، للفرسان من فئات المستوى الأول، والشباب، والجونيورز وفرسان المستوى الثاني، على حواجز الـ 125 سم، بينما يشهد اليوم الثاني بعد غد إقامة 5 منافسات بارتفاع حواجز اليوم الأول لكل فئة مع تغيير مواصفاتها لتصبح من جولة واحدة.