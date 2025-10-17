دبي.. مؤتمر مجلس الإنعاش العربي يستعرض أحدث الأبحاث الطبية والأجهزة

دبي في 17 أكتوبر/ وام / افتتحت في دبي اليوم فعاليات "مؤتمر مجلس الإنعاش العربي العلمي الثالث" الذي يواصل سعيه لتعزيز مفاهيم الإنعاش والإسعافات الأولية المبنية على الأدلة العلمية بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء في مجال الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم العربي.

والقى الدكتور أحمد جبرون ممثلاً اللجنة التنفيذية والتنظيمية والعلمية لمجلس الإنعاش العربي، كلمة افتتاح المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أكد خلالها التزام المجلس في نشر وتعزيز المهارات العلمية الدقيقة في مجالات الإنعاش والإسعافات الأولية، مع التركيز على توفير التعليم والتدريب باستخدام البيانات العلمية المثبتة.

وأشار إلى التعاون المثمر مع الشركاء المحليين من كل الدول العربية، من أجل ضمان حصول الأفراد على المهارات اللازمة لإنقاذ حياة الآخرين.

وتم خلال الافتتاح تكريم هيئة صحة دبي وهيئة تنمية المجتمع “CDA” على دعمهما وجهودهما المستمرة في مجال تعزيز الوعي والممارسات السليمة للإسعافات الأولية والإنعاش، وتقديراً لدورهما البارز في دعم المبادرات العلمية والتدريبية التي تركز على تعزيز مهارات الإسعافات الأولية وإنعاش القلب والرئة.

واستعرض المؤتمر أحدث الأبحاث الطبية العلمية والأجهزة والمنتجات الطبية المتعلقة بالمحاكاة والتدريب على الإنعاش.

وأتاح الحدث للمصنعين والباحثين الفرصة للتواصل المباشر مع صناع القرار والمهنيين في الرعاية الصحية لتبادل المعرفة واستكشاف أساليب تعليمية مبتكرة.

ويسهم المؤتمر في تعزيز التعاون بين المهنيين والمتخصصين في جميع أنحاء العالم العربي، بالإضافة إلى توفير بيئة مثالية لرفع الوعي وتعزيز البحوث المتعلقة بكيفية تقديم الإسعافات الأولية وإنعاش القلب والرئة بفعالية أكبر.