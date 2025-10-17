محمد الكويتي : "جيتكس جلوبال" يجسد مكانة الإمارات الرائدة في إعادة تعريف المشهد الرقمي العالمي

دبي في 17 أكتوبر / وام / أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن معرض "جيتكس جلوبال 2025" يجسد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في المجالات الرقمية والتقنية ودورها المهم في إعادة تعريف المشهد الرقمي العالمي ورؤيتها الملهمة في مجال الذكاء الاصطناعي وجهودها لتعزيز ابتكاراتها في هذا المجال الاستراتيجي.

وقال إن معرض "جيتكس جلوبال" يلعب دوراً أساسياً في تحفيز الابتكار التكنولوجي وإتاحة التواصل مع صناع القرار الإقليميين ومساعدتهم في التكيّف مع بيئة الأعمال المتغيرة كما يمثل فرصة فريدة لعرض شركات عالمية رائدة أحدث ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والحوسبة الطرفية إضافة إلى تمكين الأطراف المشاركة كافة من إبرام الشراكات المختلفة لتعزيز الابتكار التكنولوجي والمساهمة في مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

وشارك مجلس الأمن السيبراني في نسخة هذا العام من المعرض بمجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض حيث استعرض المجلس أبرز المبادرات في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستراتيجية مع مختلف الشركاء الدوليين والمحليين، وإبرام شراكات مع الشركات الرائدة والناشئة في مجالات التكنولوجيا، والأمن السيبراني، ومراكز البيانات، والتكنولوجيا المستقبلية، والذكاء الاصطناعي.

ووقع المجلس عدداً من مذكرات التفاهم على هامش فعاليات المعرض لتعزيز المرونة السيبرانية مع عدد من الجهات الحكومية والدولية إضافة إلى مجموعة كبيرة من الشركات الرائدة والناشئة في المجالات الأمنية والسيبرانية حيث وقع المجلس مذكرات تفاهم مع شركات برسايت وإيدج وفزعة وإننكسيس ومذكرتي تفاهم مع الهند ومصر وعدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية من بينها مجموعة تدوير ودائرة عجمان الرقمية ومؤسسة زايد لأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وجامعة عجمان وجامعة نيويورك ومجلس أبوظبي الرياضي وهيئة الزراعة والسلامة الغذائية وصندوق خليفة وأكاديمية ربدان.

وشهد جناح المجلس زيارات رفيعة المستوى من كبار الشخصيات بالإضافة إلى وفود دولية وشخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص، كما زار الجناح ممثلون عن شركات عالمية كبرى، ما يعكس المكانة المتقدمة التي يحظى بها المجلس كمنصة للحوار والتعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار، إضافة إلى ذلك تم عقد لقاءات متعددة جمعت بين ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص، عكست التوجه الاستراتيجي في بناء شراكات فاعلة، وتسليط الضوء على المبادرات التي يقودها المجلس لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير بيئة الأعمال في الدولة.

وشهد جناح المجلس إقامة سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، أبرزهم "ميتا"، و"KPMG"، و"Accenture"، حيث تناولت الجلسات موضوعات متعددة شملت مستقبل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنافسية الرقمية وتعزيز الجاهزية السيبرانية الوطنية وتأمين الفضاء الرقمي للدولة، وتمكين الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من تطوير ابتكاراتها بمسؤولية وأمان.

كما استعرض المجلس خلال مشاركته في "جيتكس 2025" عدداً من مبادرات الأمن السيبراني مثل منصات تداول المعلومات حول بيانات الأمن السيبراني، مثل منصة الامتثال والحوكمة وكذلك منصة الكرة البلورية Crystal Ball بالإضافة إلى مسابقة التقط العلم capture the flag وأنشطة الابتكار من خلال مبادرة سايبر E71 وبحث الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض مبادرات وأنظمة وتقنيات حديثة تُعنى بمواجهة التهديدات السيبرانية.

واستضاف المجلس عددا كبيرا من الخبراء والمتخصصين في مجال التقنية والأمن الرقمي، لمناقشة سبل تطوير التعاون الدولي لمواجهة تحديات الفضاء الإلكتروني.

وعقد المجلس عدة ورش عمل وندوات تناولت مواضيع مثل حماية البيانات، وتعزيز الوعي الرقمي، فيما استعراض المجلس الشراكات التي عقدها مع أبرز شركات التقنية العالمية لتعزيز المرونة السيبرانية، إضافة إلى عروض "نورث ستار" المخصصة للشركات الناشئة.