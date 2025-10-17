"كليات التقنية" تستعرض تقنيات المستقبل خلال "جيتكس جلوبال 2025"

دبي في 17 أكتوبر/ وام / استعرضت كليات التقنية العليا “HCT” خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، مجموعة من المشاريع المبتكرة، والحلول التعليمية الذكية.

وزار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجمع كليات التقنية العليا جناح الكليات بهدف متابعة ودعم مشاريع وابتكارات الطلبة والأكاديميين في هذا المحفل العالمي.

وخلال الزيارة، تفقد معاليه الابتكارات التقنية التطبيقية التي يعرضها طلبة وأكاديميو الكليات، حيث استمع إلى شروحات مفصلة ومباشرة من فرق الطلبة حول مشاريعهم المتميزة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا التعليمية، وحلول الفضاء والاستدامة البحرية، وقد عكست هذه المشاريع، التي تعد نتاجاً للتعليم التطبيقي، جاهزية الكوادر الوطنية الشابة للمساهمة في الاقتصاد الرقمي المستقبلي للدولة.

وبهذه المناسبة قال معاليه إن مشاركة كليات التقنية العليا في "جيتكس جلوبال" لهذا العام تعكس مكانة التعليم التطبيقي باعتباره ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي ومستدام، ودور المؤسسات الأكاديمية في قيادة التحول التكنولوجي بما يواكب الأولويات الاستراتيجية للدولة وفي مقدمتها مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ورؤية "نحن الإمارات 2031".

وأضاف أن الابتكارات التي يقدمها الطلبة والأكاديميون الإماراتيون خلال المعرض هي ثمرة الاستثمار في تمكين الشباب وتوظيف المعرفة لتحقيق الريادة الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وعلوم المستقبل، وسنواصل في كليات التقنية العليا الاستثمار في العقول الوطنية المبدعة لتكون شريكاً فاعلاً في منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي، وداعماً لمسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة.

وتهدف كليات التقنية العليا، من خلال جناحها الذي إلى استعراض دورها المحوري كأكبر مؤسسة للتعليم العالي التطبيقي في الدولة، والتزامها بتخريج كوادر وطنية إماراتية متخصصة تساهم مباشرة في تحقيق رؤية الإمارات للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا إن المشاركة في جيتكس جلوبال هي دليل عملي على أن كليات التقنية العليا ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي مختبر وطني متكامل للابتكار التطبيقي.

وأضاف أن الكليات تعمل على ترجمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي إلى واقع ملموس، من خلال تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لبناء وتطوير الحلول التي تشكل مستقبل الأمن، والفضاء، والتعليم، مؤكدا الالتزام بتخريج جيل إماراتي مؤهل بالخبرات التكنولوجية التطبيقية التي تضمن جاهزية الإمارات للمرحلة القادمة من الاقتصاد الرقمي.