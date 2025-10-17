"العالمية القابضة" تستحوذ على حصة الأغلبية في بنك "فيرست وومن بنك ليمتد"

أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام / أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، عن استحواذها على حصة الأغلبية في بنك "فيرست وومن بنك ليمتد" (بنك المرأة الأول) الحكومي في باكستان، والذي يقع مقره الرئيسي في مدينة كراتشي، وذلك عقب استكمال عملية خصخصة ناجحة تم تنفيذها بموجب قانون المعاملات التجارية بين الحكومات لعام 2022 في باكستان.

حضر الإعلان عن الصفقة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة "2 بوينت زيرو"، ودولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وتمثل هذه الصفقة التاريخية أول عملية خصخصة لبنك باكستاني تُنفذ في إطار مشترك بين الحكومات، ما يؤكد قوة الشراكة الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية كما تعكس ثقة دولة الإمارات في قطاع الخدمات المالية في باكستان وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتمهد الطريق لمزيد من فرص التعاون والاستثمارات بين البلدين.

منذ تأسيس "فيرست وومن بنك ليمتد" عام 1989، رسّخ مكانته كبنك تجاري متكامل يتميز بحضور محلي قوي عبر شبكة وطنية تشمل 42 فرعاً في مختلف أنحاء باكستان، ويُقدّم البنك مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للشركات.

ويُشكل استثمار الشركة العالمية القابضة في القطاع المالي والمصرفي في باكستان محطة مهمة تدعم إستراتيجيتها لبناء وتطوير مؤسسات مالية قوية تسهم في تعزيز الشمول المالي والتمكين والنمو المستدام عبر توظيف الابتكار والتكنولوجيا.

وبعد عملية الاستحواذ، تستهدف الشركة العالمية القابضة ضمان تلبية البنك لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، بما يعزز قاعدته رأسماله ويدعم توسّع عملياته وانتشاره في جميع أنحاء باكستان.

وتركز إستراتيجية التحول على بناء مؤسسة مالية مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال تحديث البنية التحتية المصرفية الأساسية، وأتمتة العمليات، ودمج القنوات الرقمية مع التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أسرع وأكثر ذكاءً وكفاءة.

ويشكل الاستثمار في الكفاءات البشرية جزءاً محورياً في خطة التحوّل، حيث ستركز الشركة العالمية القابضة على تطوير المواهب وبناء القدرات وترسيخ ثقافة قائمة على الأداء، لتمكين الكوادر المصرفية من تقديم حلول مبتكرة على نطاق واسع كما سيخضع البنك لعملية إعادة هيكلة للهوية المؤسسية، مع اعتماد اسم وهوية جديدين يعكسان دوره الموسّع وتوجهه الشامل لخدمة جميع فئات المجتمع وتعزيز الشمول المالي في باكستان.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: يعكس استثمارنا في بنك فيرست وومن بنك ليمتد ثقتنا في الإمكانات المالية لباكستان، ورؤيتنا المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، حيث نرى في القطاع المالي الباكستاني الكثير من الفرص الواعدة، ونتطلع إلى دعم مسيرة تطوير وتحديث عمليات البنك من خلال توظيف التكنولوجيا، وأتمتة العمليات المصرفية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات المالية.

وأضاف : كما يعكس هذا الاستثمار التزاماً مشتركاً بين دولة الإمارات وباكستان بدفع جهود الابتكار، وتعزيز البنية التحتية المالية، وتحقيق قيمة مستدامة.

وتأتي هذه الصفقة بعد اتفاقية المشروع المشترك التي تم توقيعها في فبراير 2025 بين "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ "، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، وحكومة إقليم بلوشستان وشركاء محليين، والتي تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وباكستان في قطاعات استراتيجية وحيوية.

وتعكس هذه المبادرات الرؤية الطويلة الأمد للشركة العالمية القابضة لتعزيز النمو المستدام، وتسريع التحول القائم على التكنولوجيا، وتقوية الترابط الاقتصادي العالمي.