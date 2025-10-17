جيتكس.. جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تعزز تطوير النماذج القادرة على التفكير المتقدم

أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام / تواصل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جهودها في بناء نماذج لغوية متقدمة تُسهم في تطوير قدرات التفكير المنطقي والاستدلال العلمي للأنظمة الذكية، ضمن رؤيتها لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الإطار، أطلقت الجامعة مؤخراً هاكاثون "كي 2 ثينك – K2 Think"، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تمكين المبتكرين والمطورين والباحثين وروّاد الأعمال والطلاب من تحويل أفكارهم إلى تطبيقات واقعية باستخدام منصة "كي 2 ثينك"، النموذج المفتوح الذي طوّرته الجامعة لتعزيز قدرات التفكير المتقدم لدى الأنظمة الذكية.

وقال جون كارفيل، نائب رئيس التسويق والاتصال في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش "جيتكس جلوبال 2025" إن الجامعة تتيح هذه النماذج بشكل مفتوح، بحيث يمكن للمطورين حول العالم تحميلها واستخدامها في ابتكار تطبيقات جديدة، بما يسهم في تعزيز روح الابتكار والتعاون ضمن مجتمع الذكاء الاصطناعي العالمي، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تمثل جسراً لنقل المعرفة والتكنولوجيا من الإمارات إلى العالم.

وأوضح أن K2 Think يمتلك إمكانات واسعة للاستخدام في قطاعات عدة تشمل العلوم، والرعاية الصحية، والرياضيات، واللوجستيات، والطيران، والتعليم، إلى جانب التطبيقات الذكية في مجالات التدريب والتعلّم التفاعلي، مشيراً إلى أن الغاية من هذه الجهود هي تمكين التقنيات الحديثة من خدمة المجتمع وإيجاد حلول عملية للتحديات الكبرى.

وأكد أن مثل هذه المبادرات تعكس التزام جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بمواصلة تطوير منظومة علمية وبحثية متكاملة، ترتكز على الابتكار والتجريب والتعاون الدولي، وتعمل على إعداد جيل جديد من العلماء والمطورين القادرين على قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والعالم.