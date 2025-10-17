"الإمارات للدراسات" ينظم ندوة "القدوات المجتمعية"

أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام / نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ندوة “القدوات المجتمعية: الأهمية، والمعايير، والأدوار”، في إطار جهوده لتعزيز الوعي بالقضايا الإستراتيجية، وذلك بالشراكة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت الندوة التي عقدت في قاعدة الشيخ زايد بمقر المركز في مدينة أبوظبي، بالتزامن مع “عام المجتمع”، وفي إطار مشروع “مفكِّرو الإمارات”، وامتدادًا للنقاشات المعمقة لملتقى “مفكرو الإمارات”، الذي ينظمه المركز سنويًّا.

وتضمنت الندوة إضافة إلى الجلسات الرئيسية عددًا من الجلسات المغلقة المصاحبة، شملت جلسة بعنوان "تحديد معايير القدوة المجتمعية"، وجلسة بعنوان "تحديد المجالات ذات الأولوية للقدوات"، شهدت كلٌ منها مشاركة نخبة من الأكاديميين من مختلف جامعات الدولة الذين أثروا الحوار بأفكارهم وإسهاماتهم، بالإضافة إلى خلوة القدوات الشبابية التي شهدت مشاركة معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وعددًا من الإعلاميين والمؤثرين.

وأوضح سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن موضوع القدوات المجتمعية ليس مجرد محورٍ للنقاش، بل هو أساسٌ في بناء الإنسان وترسيخ القيم الأصيلة التي تُشكل هوية المجتمع.

من جانبه، وصف سعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، في كلمته الافتتاحية، القدوة بأنها منظومة من القيم، مشيرًا إلى أن صناعة القدوة مسؤولية جماعية تشارك في تحمُّلها الأسرة والمدرسة والإعلام والجامعة وسائر مؤسسات المجتمع.

ونوَّه معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في الكلمة الرئيسية للندوة، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد عملت على صياغة إطار تشريعي متين يُحوِّل المفهوم النظري للقدوة إلى واقع عملي ملموس، يخضع للمساءلة والشفافية التامة، ويجعل الالتزام بالقانون فضيلة ذات حصانة قانونية تُكافأ وتُقدَّر، ومخالفته خطرًا يستوجب المساءلة.

وخُصصت الجلسة الرئيسية الأولى لمناقشة «البعد الاستراتيجي لأهمية القدوات»، وشارك فيها كلُّ من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي.

وركزت الجلسة على التحولات الجذرية في صناعة الوعي، وتأثُّر الشباب بالتطور التكنولوجي خلال بحثهم عن القدوة المجتمعية، وأهمية وضع سياسات واضحة لتحديد القدوات المجتمعية، وربطها بمؤشرات قابلة للقياس مثل الولاء الوطني، والتسامح، والتأثير الإيجابي.

وتناولت الجلسة الرئيسية الثانية موضوع «تحولات دور الرموز المجتمعية بين الماضي والحاضر»، وشارك فيها سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، وسعادة الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والأستاذ الدكتور محمد بن هويدن عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وناقشت الجلسة عددًا من آليات ترسيخ مفهوم القدوة، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الصدد، وأهمية وجود لغة تخاطب الشباب، والحاجة إلى منظومة تعاون مؤسسي لصناعة القدوات.

وأعقب الندوة حفلُ توقيع معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أحدث كتبه، والذي يحمل عنوان “الرحم الاصطناعي .. عالم ما بعد التكاثر البشري”، كما وقع معاليه نسخة حديثة من كتابه “مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين .. قضايا وتحديات في عالم متغير”.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” أكد عدد من المشاركين في خلوة الشباب ضمن فعاليات الندوة، أن الخلوة تم تنظيمها لإستطلاع آرائهم و تعريفهم للقدوة المجتمعية والركائز الأساسية التي تشكل شخصية القدوة ومعاييرها لتكون مؤثرة وكيفية تعزيزها كما تتضمن الخلوة جلسات وأنشطة تفاعلية.

وأشاروا إلى أنهم يعملون من خلال الخلوة كموجهين للشباب سعياً إلى العمل معاً لتحديد بوصلة القدوة المجتمعية الإماراتية عبر أربع إتجاهات تمثل السلوك والأثر والقيم والهوية التي يجب أن يتحلى بها القدوة في مجتمعنا، مؤكدين أن وسائل التواصل الاجتماعي أو التحول الرقمي سبب شيئاً من الضبابية في تحديد القدوة لدى الشباب لذلك يجب أن يكونوا أكثر وعياً لذلك.