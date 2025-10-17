الندوة العلمية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية تنطلق الإثنين في أبوظبي

أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام / برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، تنطلق في أبوظبي يوم الاثنين المقبل أعمال الندوة العلمية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية “السيزم - CISM”، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين العسكريين والخبراء والأكاديميين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

وتقام الندوة التي تنعقد كل عامين في إحدى الدول الأعضاء بالمجلس، في دولة الإمارات للمرة الأولى على مستوى المنطقة لتُسلّط الضوء على "الجاهزية البدنية والمرونة في القوات المسلحة: التحديات واستشراف المستقبل"، حيث تعتبر من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال الرياضة العسكرية، وتشكّل منصة إستراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في المحاور المرتبطة بالتدريب العسكري والجاهزية البدنية.

وتستقطب نسخة الندوة لهذا العام، والتي تنعقد على مدار 3 أيام أكثر من 130 مشاركاً، يُمثلون 35 دولة عضواً، إلى جانب 43 متحدثاً سيقدمون رؤى علمية وخبرات عملية متقدمة حول الجاهزية البدنية والمرونة في القوات المسلحة، من خلال 39 محاضرة متخصصة.

وتشهد الندوة التي تُعد ثاني أكبر فعالية ضمن أجندة المجلس الدولي للرياضة العسكرية بعد دورة الألعاب العسكرية العالمية، حضور شخصيات دولية بارزة من بينها رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية ونوابه، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام لـ"السيزم"، إضافة إلى رؤساء الوفود العسكرية والملحقين العسكريين المعتمدين لدى الدولة، ما يعكس الثقة الكبيرة والمكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة على الصعيد العالمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في أبوظبي للإعلان عن تفاصيل الندوة، بحضور سعادة اللواء الركن عبيد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لندوة السيزم 2025، والعقيد نيلتون جوميز فيلهو، رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية “السيزم”، والعقيد البحري روبرتو ريكّيا، الأمين العام للمجلس الدولي للرياضة العسكرية، واللواء راشد الدوسري، نائب رئيس المجلس عن قارة آسيا، والعميد الركن أيوب الفلاسي، رئيس وفد الإمارات في المجلس الدولي للرياضة العسكرية، والدكتور جاسم محمد الزعابي، نائب الرئيس لتطوير الأعمال، في مجموعة إيدج.

وقال سعادة اللواء الركن عبيد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لندوة "السيزم 2025": إن استضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي تترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز مكانة الدولة كوجهة رئيسية للفعاليات الدولية الكبرى، ويرسخ الثقة الرفيعة التي تحظى بها الدولة على الساحة العالمية.

وأضاف: تتمتع وزارة الدفاع بخبرات ريادية أثبتت قدراتها وإمكانياتها في تنظيم مبادرات نوعية في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الدفاعي، وهو ما نراه اليوم من خلال هذه الندوة التي تجمع بين البحث العلمي والتأهيل العسكري في مشهد يدعم تعزيز حضور السلام عبر الرياضة، وانسجاماً مع نهج الدولة في دعم المبادرات التي تُكرس الاستقرار والتنمية حول العالم.

من جانبه أشاد العقيد نيلتون جوميز فيلهو، رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية “السيزم”، بتنظيم وزارة الدفاع لندوة السيزم 2025 منوهاً بحفاوة الإمارات وقدراتها وإمكانياتها في إدارة واستضافة فعاليات عالمية كبرى وفق أعلى درجات الجاهزية والمرونة.

من جانبه، قال العميد الركن أيوب الفلاسي، رئيس وفد الإمارات في المجلس الدولي للرياضة العسكرية إن دولة الإمارات لعبت منذ انضمامها إلى عضوية المجلس في عام 1974، دوراً فاعلاً في دعم الرياضة العسكرية وتطوير منظوماتها في إطار تعاوني دولي كما يتمثل التزامنا في الدولة بالمساهمة الفاعلة في جلسات هذه الندوة من خلال مشاركة نخبة من جامعاتنا الوطنية، وباحثينا المتخصصين في المجالات العسكرية والأكاديمية الذين قدموا أوراقاً علمية وبحوثاً متخصصة تُثري جلسات الندوة ومحاورها المتنوعة.

ويتضمن البرنامج العلمي للندوة جلسات حوارية وورش عمل وعروضاً متخصصة يقدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.

وتشمل الموضوعات المطروحة محاور حيوية من أبرزها الطب الرياضي والرياضات القتالية والتكنولوجيا الحديثة وتغير المناخ.

وتهدف هذه الجلسات إلى طرح أحدث الدراسات العلمية وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، بما يُسهم في تطوير الجيوش وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المستقبلية. كما يشكّل البرنامج العلمي منصة لإطلاق مبادرات بحثية تسعى إلى دمج المعرفة النظرية بالتطبيقات العملية، بما يُواكب متطلبات المستقبل العسكري في مجالات التدريب والجاهزية.

وتكتسب هذه الندوة إلى جانب دورها العلمي والبحثي، أهمية إضافية كونها منصة لتعزيز الدبلوماسية الدفاعية وبناء جسور التفاهم والسلام بين شعوب العالم عبر الرياضة. فالرياضة العسكرية تُمثل وسيلة فاعلة لتقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون الدولي، وتؤكد استضافة الإمارات للحدث التزامها الراسخ بالقيم الإنسانية التي تدعو إلى نشر السلام والاستقرار والتقارب بين الشعوب.

وتُجسّد استضافة أبوظبي لهذا الحدث الدولي العريق، الذي يعود تاريخه إلى عام 1948، رؤية القيادة الرشيدة للدولة في ترسيخ موقع الإمارات كمركز عالمي رائد لتنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى كما تأتي الاستضافة ثمرة جهود متواصلة بذلتها وزارة الدفاع، التي تقدمت بملف شامل لاستضافة الحدث حاز ثقة الجمعية العمومية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية في اجتماعها بموسكو عام 2023.

ومنذ انضمامها إلى عضوية المجلس الدولي للرياضة العسكرية عام 1974 والذي يضم 140 دولة عضواً، لعبت وزارة الدفاع دوراً محورياً في دعم أنشطة المجلس عبر استضافة وتنظيم بطولات ومبادرات دولية كبرى، فضلاً عن الإسهام الفاعل في تعزيز البحث العلمي في مجال الرياضة العسكرية من خلال المشاركة المستمرة في المؤتمرات والندوات المتخصصة.

ويعكس اختيار الإمارات لاستضافة ندوة "السيزم" الدولية المكانة المرموقة التي تحتلها الدولة عالمياً في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، وقدرتها على توفير بيئة مثالية لنجاح المؤتمرات الدولية كما يُؤكد هذا الاختيار ثقة المجتمع الدولي في كفاءة مؤسسات الدولة، في تقديم نموذج رائد في التنظيم الاحترافي يُعزّز دور الإمارات في مسيرة تطوير الرياضة العسكرية.

وباستضافة هذه الندوة الدولية، تُواصل الإمارات ترسيخ دورها الحيوي في إطلاق مبادرات تعزز التعاون الدولي وتدعم مسيرة البحث العلمي والتدريب العسكري، بما يحقق إرثاً مستداماً ينعكس أثره على أجيال المستقبل فالحدث لا يُمثل مجرد ملتقى عالمي للخبراء العسكريين والباحثين، بل يُشكّل خطوة إستراتيجية نحو ترسيخ مكانة الإمارات كمنصة عالمية رائدة في مجالات الرياضة العسكرية والدفاع والتعاون الدولي.