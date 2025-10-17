بـ 35 مشروعا و25 شراكة جديدة.. حكومة الفجيرة تختتم مشاركتها في "جيتكس 2025"

دبي في 17 أكتوبر / وام / استعرضت حكومة الفجيرة خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية غلوبال 2025، الذي اختتم اليوم 35 مشروعاً مبتكراً، وأعلنت عن أكثر من 25 شراكة إستراتيجية جديدة، وأطلقت 6 مشاريع رقمية كبرى.

وجاءت مشاركة الإمارة، التي أشرفت عليها حكومة الفجيرة الرقمية، بمنصة موحدة ضمت 13 جهة حكومية وأكاديمية تحت مظلة جناح حكومة دولة الإمارات الذكية، مما جسّد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الذكية.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير حكومة الفجيرة الرقمية، أن النجاح الذي حققته حكومة الفجيرة خلال جيتكس 2025 يعكس الدعم الكبير من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتوجيهات سموه المستمرة بتبني أحدث التقنيات لتسخيرها في خدمة المجتمع.

وأوضح أن المشاركة هدفت إلى إبراز جهود الإمارة في تطوير الخدمات الرقمية بما يواكب مستهدفات الدولة، مشيراً إلى أن منصة الفجيرة أصبحت نموذجاً للتكامل الحكومي وفرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية.

وشهدت منصة حكومة الفجيرة، التي استقطبت أكثر من أربعة آلاف زائر، توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ركزت على تسريع التحول الرقمي، وتطوير الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير تطبيقات ذكية تسهل وصول المتعاملين إلى الخدمات الحكومية.

كما أطلقت الجهات المشاركة حزمة من المبادرات والمشاريع الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الأداء الحكومي عبر توظيف تقنيات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وأعرب الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية المشاركة على جهودها المتميزة التي أسهمت في نجاح منصة حكومة الفجيرة، مشيداً بالمبادرات والمشاريع المبتكرة التي عكست الرؤية الطموحة للإمارة في تبني التقنيات المستقبلية.