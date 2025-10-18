انطلاق المخيم الكشفي العالمي "جوتا جوتي" في جامعة الشارقة

الشارقة في 18 أكتوبر /وام/ انطلقت في جامعة الشارقة، فعاليات المخيم الكشفي العالمي على الهواء والإنترنت "جوتا جوتي" تحت شعار "عالم يشكله الشباب"، بمشاركة 100 جوال وشابة وكشاف ومرشدة يمثلوا المفوضيات الكشفية في الدولة، بالإضافة إلى مشاركة جوالة وشابات جامعتي الشارقة والقاسمية، وذلك بتنظيم من جمعية كشافة الإمارات بالتعاون مع جامعة الشارقة وجمعية الإمارات لهواة اللاسلكي.

ويهدف المخيم الذي يختتم يوم غد الأحد، إلى دعم الشباب من جميع الأعمار للتعرف على تكنولوجيا الاتصالات وقيم المواطنة العالمية وتنمية أواصر الصداقة بين الكشافين والمرشدات حول العالم وتعزيز هواياتهم في مجال الاتصالات وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات والتجارب الكشفية دون الحاجة للانتقال وتحمل التكاليف مع تأهيل نخبة من القادة والكشافين لإتقان وسائل وتقنيات الاتصال اللاسلكي والإنترنت.

وأكد الدكتور خليل رحمة علي، أمين عام جمعية كشافة الإمارات، أن تنظيم هذا الحدث العالمي سنويًا يعزز مكانة الدولة على المستوى العالمي ويمكّن الشباب من التعرف على تكنولوجيا الاتصالات والتواصل مع زملائهم الكشافين في أكثر من 174 دولة، مشيرًا إلى أن مشاركة أكثر من مليوني كشاف سنويًا في "جوتا جوتي" تعكس ريادة الإمارات وسعيها المستمر نحو التميز.

وأشار إلى أن جمعية كشافة الإمارات تضع تمكين الشباب على رأس أولوياتها من خلال توفير فرص حقيقية للتعلم والتدريب والمشاركة الفاعلة في المبادرات العالمية، ما يعزز قدراتهم على الابتكار واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية ويهدف إلى بناء جيل قادر على قيادة التغيير الإيجابي في المجتمع والإسهام بفاعلية في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة نحو التنمية المستدامة والريادة العالمية.

من جانبه قال الدكتور عيد كنعان، عميد شؤون الطلاب بجامعة الشارقة، إن المخيم يمثل فرصة مميزة للمشاركين للتعرف على ثقافات مختلفة عبر التواصل مع شباب من أنحاء العالم، مشيدا بالتعاون بين كشافة ومرشدات الإمارات الذي يعكس روح الشراكة بين الرجل والمرأة في جميع ميادين الحياة.