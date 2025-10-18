بلدية عجمان تختتم مشاركتها في “جيتكس 2025”

عجمان في 18 أكتوبر /وام/ اختتمت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، مشاركتها في معرض "جيتكس 2025"، الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر الجاري.

واستعرضت الدائرة، في جناحها الذي أقيم ضمن منصة حكومة عجمان، أحدث مشاريعها الرقمية ومبادراتها التقنية الداعمة لمسيرة التحول الذكي والاستدامة البيئية في الإمارة.

وأوضحت هند سالم مطر الشامسي، مديرة إدارة تطوير الخدمات الذكية ورئيسة لجنة معرض "جيتكس 2025" بالدائرة، أن مشاركة "بلدية عجمان" تميزت هذا العام بإطلاق عدد من المشاريع الرقمية النوعية، أبرزها خدمة "تصديق عقد المستودع" إلكترونيًا، حرصًا على استكمال تطوير باقة ممارسة سهولة الأعمال في الإمارة، موضحة أن الخدمة تهدف إلى حفظ حقوق المؤجر والمستأجر وفق القوانين المعمول بها في الإمارة، وتتيح تصديق العقود إلكترونيًا دون الحاجة للزيارات الميدانية بفضل الربط الرقمي مع الجهات، بحيث باتت خدمة رقمية متكاملة على مدار الساعة تتميز بتقليص زمن إنجازها إلى يوم عمل واحد.

وأضافت أن الدائرة وقعت عقدًا مع شركة "دو" لتطوير منظومة البوابات الذكية البيئية في مواقع الكسارات بإمارة عجمان، بما يعزز الرقابة البيئية ويضمن استدامة الموارد الطبيعية من خلال تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.