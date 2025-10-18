رئيس "غرفة رأس الخيمة" وسفير بيلاروسيا يبحثان التعاون الاقتصادي

رأس الخيمة في 18 أكتوبر /وام/ التقى سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، اليوم، سعادة إيغور بيلي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة رأس الخيمة وبيلاروسيا.

حضر اللقاء سعادة يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وسعادة عارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، آفاق التعاون في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، وفرص الشراكات بين القطاع الخاص في رأس الخيمة وبيلاروسيا، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل البيانات الاقتصادية بين المؤسسات والشركات.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة وبيلاروسيا، وتكثيف الجهود لتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على فرص الاستثمار الواعدة في الجانبين، وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة والخدمات.