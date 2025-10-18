تحدي سحب خورفكان للدراجات ينطلق 25 أكتوبر

الشارقة في 18 أكتوبر/ وام / ينظم مجلس الشارقة الرياضي في 25 أكتوبر الحالي النسخة الخامسة من “تحدي سحب خورفكان للدراجات” بحلته الجديدة تزامنا مع اليوم العربي للدراجات.

ويقام السباق على مسافتين الأولى 27 كلم من أمام شلال خورفكان إلى الإستراحة والثاني لمسافة 24 كلم وستكون الإنطلاقة من أمام الشلال ونهاية بنفس النقطة بالإضافة إلى سباق خاص لفئة المعاقين بالكراسي المتحركة.

ينطلق سباق 27 كلم للرجال في السادسة والنصف صباحا يعقبه بخمسة دقائق إنطلاق سباق السيدات فيما ينطلق سباق 24 كلم للرجال والسيدات في وقت واحد الساعة السادسة و40 دقيقة فيما يبدأ تتويج الفائزين الساعة 8:30.

وأكد بخيت سعيد القرص مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس أهمية الفعالية التي تحظى بمشاركة كبيرة من الرياضيين وهواة الدراجات والتي أصبحت من الفعاليات السنوية المميزة في مدينة خورفكان مشيرا إلى أن السباق يختبر مهارتي السرعة والتحمل معا ويفرز أبطالاً على مستوى عال من الكفاءة والقوة.