شرطة دبي وباركن توقعان اتفاقية لربط الأنظمة المرورية مع منصات إدارة المواقف

دبي في 18 أكتوبر/ وام / وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية مع شركة “باركن” ش.م.ع، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسّمة في إمارة دبي، بهدف ربط أنظمة إدارة المرور التابعة لشرطة دبي مع منصات إدارة مواقف المركبات والدفع الذكية الخاصة بالشركة، بما يسهم في تحقيق تكامل إلكتروني شامل وتبادل سلس للبيانات، ويعزز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

ووقّع الاتفاقية عن شرطة دبي العميد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، وعن شركة “باركن” المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك خلال فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025”، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وأكد سعادة العميد عصام إبراهيم العور أن الاتفاقية تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الذكية وتبسيط الإجراءات، وتحقيق أهداف حكومة دبي للتحول الرقمي لافتا إلى أن التعاون مع شركة “باركن” يمثل خطوة مهمة نحو توظيف التقنيات الحديثة في إدارة حركة المرور والمواقف من خلال تبادل البيانات بشكل آمن وفوري بين الأنظمة المرورية ومنصات إدارة المواقف، ما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية ودعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار المبني على البيانات الدقيقة.

وأوضح أن الربط التقني بين الأنظمة المرورية ومنصات المواقف سيسهم في رصد المركبات التي عليها مخالفات مرورية متراكمة أو أوامر حجز أو طلبات ضبط، بما يتيح للجهات المختصة في شرطة دبي اتخاذ الإجراءات الفورية بحقها وفق الأطر القانونية، ويعزز كفاءة منظومة المتابعة والالتزام المروري في الإمارة.

وأضاف أن النظام المشترك سيمكن من الكشف المبكر عن المركبات المطلوبة على ذمة قضايا جنائية أو مرورية عند دخولها أو استخدامها لمواقف شركة “باركن”، عبر التكامل الذكي بين قواعد البيانات، بما يدعم جهود الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في الحد من استخدام المركبات المخالفة أو المطلوبة لأغراض غير قانونية.

وأكد أن المشروع يُعد رافداً مهماً في تعزيز الأمن والسلامة المرورية، إذ يسهم في تحسين الرقابة على المركبات داخل الإمارة، وضمان الالتزام بالقوانين، وتقليل حالات التهرب من دفع المخالفات أو استخدام المركبات غير المسجلة أو غير المرخصة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأمان العام وجودة الحياة في دبي.

من جانبه، قال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة “باركن”، إن هذه الشراكة الإستراتيجية مع شرطة دبي تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون المشترك، وامتداداً للجهود المبذولة لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقديم تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين من خلال تكامل الحلول والتقنيات الذكية وتنسيق العمليات التشغيلية المشتركة في المناطق الحيوية والفعاليات.

وأشار إلى أن هذا التعاون يؤكد التزام “باركن” الراسخ بالابتكار المستمر وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواقف والتحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامةً.