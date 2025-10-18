شرطة أبوظبي تشارك في مهرجان الظفرة للتمور

أبوظبي في 18 أكتوبر/ وام / تشارك شرطة أبوظبي في تأمين مهرجان ومزاد الظفرة للتمور في مدينة زايد بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 17 الى 26 أكتوبر 2025، والذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الزراعة، والأنشطة التراثية المختلفة.

وقال العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي إن المهرجان يجسد فكر مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في المحافظة على التراث الإماراتي العريق واستمراريته وبخاصة شجرة النخيل.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المحلية لإبراز النجاح الكبير لهذا المهرجان التراثي، لافتًا إلى أن المديرية ستواصل أداء دورها الأمني للحفاظ على مكتسباتنا الحضارية بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات.

وأوضح أن المديرية وبالتعاون مع مختلف الإدارات بشرطة أبوظبي تقدم العديد من الخدمات أبرزها تسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار للمهرجان، وتوفيرعدد من الدوريات الشرطية لتسهيل انسيابية الحركة المرورية لزيارة موقع المهرجان، وإرشاد الجمهور وتعريفهم بالخدمات الشرطية والأمنية من خلال مشاركة عدة جهات شرطية.