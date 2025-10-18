"الفاو" تحتفل بمرور ثمانين عاماً على تأسيسها خلال الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي

أبوظبي في 18 أكتوبر/ وام / تحتفل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بمرور ثمانين عاماً على تأسيسها، وذلك من خلال مشاركتها كشريك إستراتيجي رئيسي في فعاليات النسخة الثانية من "الأسبوع العالمي للغذاء" الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي.

وتشارك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في فعاليات "أسبوع أبوظبي العالمي للغذاء" من خلال مكتبها الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ومقره أبوظبي، الذي يعد مركزاً قيادياً في دعم جهود التحول الغذائي في المنطقة، وفي مقدمتها دولة الإمارات.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية استثنائية هذا العام، إذ تتزامن مع احتفال “الفاو” بثمانين عاماً من الريادة العالمية في تطوير نظم الأغذية الزراعية، ومكافحة الجوع، وتعزيز الزراعة المستدامة.

ومن خلال شراكتها الوثيقة مع دولة الإمارات، التي تعد من أبرز الداعمين الإقليميين لجهود الأمن الغذائي والابتكار الزراعي، تقود “الفاو” سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى تركز على الزراعة الذكية مناخياً، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وصحة الثروة الحيوانية، إلى جانب استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في التنبؤ بالصدمات المحتملة في العرض والطلب الغذائي.

كما تسلط المنظمة الضوء على أبرز نتائج تقريرها السنوي "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم"، بما يعزز السياسات الوطنية والإقليمية المبنية على الأدلة، ويدعم الاستجابة الإستراتيجية للتحديات الغذائية المستقبلية، في ظل التغيرات المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد مختار القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لدى دولة الإمارات إنه بينما نحتفل بثمانين عامًا من الخدمة الإنسانية، تأتي مشاركتنا في أسبوع أبوظبي العالمي للغذاء تأكيدًا على التزامنا المتواصل بتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وتقديم حلول قائمة على البيانات لدعم النظم الغذائية على المستويين الوطني والعالمي.

وأضاف أن مشاركة الفاو لا تقتصر على استعراض إرثها الممتد، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل نظم الأغذية الزراعية، من خلال تنظيم حوارات رفيعة المستوى حول الزراعة الذكية مناخيًا، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وصحة الثروة الحيوانية.

واضاف أن المنظمة تستعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في التنبؤ بالصدمات الغذائية، في إطار شراكتها طويلة الأمد مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، التي أثمرت عن مبادرات إستراتيجية تدعم الأمن الغذائي الوطني، وتعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الزراعي والاستدامة.

من جانبه هنأ سعادة الدكتور طارق أحمد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بمناسبة مرور ثمانين عاماً على تأسيسها، مشيداً بإسهاماتها النوعية في دعم الأمن الغذائي العالمي ومكافحة الجوع وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

وقال إن مشاركة الفاو في الأسبوع العالمي للغذاء تمثل امتداداً لشراكتها الاستراتيجية التي أسهمت في إطلاق مبادرات رائدة على مستوى المنطقة، ووفرت منصة لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الزراعة الذكية، وإدارة الموارد الطبيعية، وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي.

وأضاف أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعتز بهذا التعاون البناء، الذي يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائي، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الزراعي، ووجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات المتخصصة التي تجمع الخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.