انطلاق الملتقى الإماراتي للإنعاش القلبي والرئوي

أبوظبي في 18 أكتوبر/ وام / انطلقت اليوم، فعاليات الملتقى الإماراتي للإنعاش القلبي والرئوي تحت شعار “معاً لجاهزية وطن”، بتنظيم من برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" وجمعية الإمارات للإنعاش القلبي، وبإشراف فريق أبوظبي الطبي الاحتياطي والتطوعي، واستضافة من الأكاديمية الوطنية للإنعاش القلبي والرئوي.

وشارك في الملتقى ممثلون عن مجلس الإنعاش العربي القلبي والرئوي، والمجلس الإماراتي للإنعاش القلبي، والمجلس المصري للإنعاش، والمجلس التونسي للإنعاش، والمجلس البحريني للإنعاش، والمجلس السعودي للإنعاش، إلى جانب منتسبي الفرق الإماراتية الطبية الاحتياطية والتطوعية، وذلك باعتماد من مركز الإمارات للقلب والمؤسسة الوطنية للتدريب "تدريب" ومؤتمرات مديك.

ويهدف الملتقى إلى توفير منصة لتبادل الخبرات بين الخبراء والمختصين، والتركيز على الابتكار في مجالات الإنعاش القلبي والرئوي، وتحسين وتحديث طرق الاستجابة لحالات الطوارئ الحرجة، ووضع مبادئ توجيهية حديثة باستخدام تقنيات المحاكاة الافتراضية.

وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 1500 مختص من الكوادر الطبية والإسعافية والعاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة بالدولة، إلى جانب استشاريين من مختلف التخصصات وأعضاء من مجالس الإنعاش القلبي والرئوي في عدد من الدول العربية، حضوراً ميدانياً وافتراضياً.

وخلال فعاليات الملتقى، تم إطلاق البرنامج الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية في الإنعاش القلبي "إنعاش"، الهادف إلى تدريب 50 ألفاً من خط الدفاع الأول وتعزيز ثقافة الإنعاش القلبي والرئوي في المجتمع، ورفع الجاهزية الطبية والمجتمعية للاستجابة لحالات السكتة القلبية وفق نهج موحّد ومعتمد محلياً ودولياً، كما تم تدشين تطبيق الإرشادات الطبية لجمعية الإمارات للإنعاش القلبي، الذي يُعد منصة تعليمية متقدمة تتيح للأطباء والممارسين الصحيين الوصول إلى أحدث التوصيات والبروتوكولات العلمية المعتمدة في الدولة.

وشهد الملتقى تكريم برنامج الإمارات "جاهزية" والفرق الطبية الإماراتية الاحتياطية والتطوعية وعيادات الإمارات المتنقلة للقلب، تقديراً لدورها في تدريب الآلاف من خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في المستشفيات الحكومية والخاصة، وإدارة وتشغيل سلسلة من العيادات المتنقلة التي أسهمت بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في تقديم خدمات مجتمعية وتوعوية لرفع الوعي بالأمراض القلبية وسبل الوقاية والعلاج، كما تم تكريم الشركات والجهات المشاركة والداعمة تقديراً لإسهاماتها في إنجاح الملتقى وتعزيز مسيرته العلمية.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي، رئيس جمعية الإمارات للإنعاش القلبي والرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء وبرنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" واستشاري جراحة القلب والعناية المركزة، أن الجمعية تفخر بخدمة الوطن من خلال رسالتها العلمية والمهنية، مشيراً إلى أن النجاحات التي تحققت جاءت نتيجة تكامل الجهود بين مختلف الجهات المشاركة، لافتاً إلى أن الجمعية تم ترشيحها لرئاسة الدورة الحالية للمجلس العربي للإنعاش القلبي والرئوي، الذي يضم الجمعيات والمجالس العربية المتخصصة والمشهرة رسمياً من وزارات تنمية المجتمع في الدول العربية.