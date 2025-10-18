جمارك دبي تختتم مشاركتها في “جيتكس جلوبال” باستعراض مشاريع رقمية رائدة

دبي في 18 أكتوبر/ وام / اختتمت جمارك دبي مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2025” بعرض مجموعة من المشاريع الرقمية الرائدة التي تجسد توجهات حكومة دبي المستقبلية، وتدعم تحقيق أجندتها الاقتصادية الطموحة.

وشهد جناح جمارك دبي خلال المعرض زيارة وفود حكومية اتحادية ومحلية، وممثلين عن القطاع الخاص وشركات الخدمات اللوجستية، إضافة إلى وفود دبلوماسية وقنصلية، حيث اطلع الزوار على أبرز المبادرات الرقمية التي أطلقتها الدائرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، من أبرزها أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجمركية، ومنصات الأتمتة الذكية للتفتيش، والحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز الرقابة الجمركية.

كما استعرضت الدائرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب مبادرات الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للتحول الرقمي والاستدامة.

وأكدت جمارك دبي أن هذه المشاريع تأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، نحو بناء حكومة رقمية رشيقة تستبق المستقبل وتعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

واختتمت جمارك دبي مشاركتها بالتأكيد على التزامها بتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات المحلية والعالمية، وتطوير منظومة جمركية ذكية تدعم تنافسية دبي الاقتصادية وتسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33”، من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تعزز مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتدعم التقدم التقني في عمليات التفتيش والإجراءات الجمركية.