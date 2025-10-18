"أراضي دبي" تؤكد التزامها بدعم مكانة دبي كمدينة للمستقبل

دبي في 18 أكتوبر/ وام / اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، مشاركتها المتميزة في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، والتي أكدت من خلالها دورها كجهة حكومية رائدة في دفع التحول العقاري الذكي، بما يعزز مكانة دبي بين المدن الأكثر تقدما رقميا على مستوى العالم.

وخلال أيام المعرض، استعرضت الدائرة مجموعة من أبرز مبادراتها وشراكاتها التقنية التي تجسد رؤيتها في تحويل تجربة المتعامل إلى نموذج رقمي متكامل، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ويدعم توجه الإمارة نحو اقتصاد قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وسلطت منصة الدائرة الضوء على حلولها المبتكرة، وفي مقدمتها المرحلة الأولى من خدمة "البيع الرقمي" عبر تطبيق "دبي الآن" التي تتيح إتمام عمليات البيع والشراء العقاري بالكامل عبر الهوية الرقمية، كما استعرضت "خريطة دبي الإيجارية الذكية" القائمة على الذكاء الاصطناعي لتوفير مؤشرات دقيقة للقيم الإيجارية، إلى جانب "منصة التصرفات العقارية" التي تعرض بيانات مباشرة لمعاملات السوق.

وفي محور الشراكات التقنية، أبرزت الدائرة تعاونها مع "جوجل كلاود" في "مساعد الاستثمار العقاري الذكي"، وشراكتها مع "مايكروسوفت" لتطوير منظومة موحدة لإدارة علاقات المتعاملين (Dynamics 365)، كما عرضت مذكرات التعاون مع بلدية دبي، وشرطة دبي، ودائرة المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني، الهادفة لتعزيز الأمن السيبراني وتجربة الدفع الرقمي والحلول المتكاملة للعمليات الإيجارية.

وأكد عمر المهيري، رئيس لجنة مشاركة الدائرة في "جيتكس جلوبال 2025"، أن نجاح المشاركة يعكس التزام الدائرة بتسريع التحول العقاري الذكي وبناء منظومة رقمية متكاملة تضع الكفاءة والشفافية في صميم خدماتها، دعما لمكانة دبي كمدينة للمستقبل.