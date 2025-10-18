جناح حكومة الشارقة في جيتكس 2025 عزز ريادة الإمارة في التميز الرقمي عالمياً

الشارقة في 18 أكتوبر/ وام / اختتمت حكومة الشارقة مشاركتها في معرض جيتكس العالمي 2025 التي استعرضت من خلالها أبرز مشاريعها الرقمية تحت شعار "تكامل تقني محوره الإنسان" عبر تجارب رقمية تفاعلية ونماذج حية سلّطت الضوء على تأثير التحوُّل الرقمي في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات وكيفية تصميم الخدمات حول احتياجات الأفراد.

وقدمت 20 جهة حكومية خلال مشاركتها في هذه النسخة من المعرض ضمن جناح حكومة الشارقة 14 مشروعاً رائداً قدمت صورة نموذجية عكست التكامل بين الجهات الحكومية والتزام حكومة الشارقة بالابتكار لتحقيق التنمية المستدامة انسجاماً مع إستراتيجيات دولة الإمارات وطموحاتها.

وفي ختام المشاركة كرّم الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية والمهندسة لمياء الحصان الشامسي مديرة الدائرة الجهات المشاركة والشركاء والرعاة واللجان المنظمة تقديراً لجهودهم المتميزة ومبادراتهم التي أسهمت في نجاح المشاركة وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية.

وضمن تكريم الجهات المشاركة حصلت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية على جائزة أفضل مشروع مشارك عن مشروعها "منصة التنمية الزراعية" في المركز الأول تلتها في المركز الثاني دائرة الأشغال العامة عن مشروع "بعد" بينما نال مركز الشارقة للأمن السيبراني جائزة أفضل عارض مشارك في جناح حكومة الشارقة كما حصد مشروع "نبني" جائزة المجتمع فيما فازت القيادة العامة لشرطة الشارقة بجائزة أفضل جهة مشاركة.

وعلى هامش فعاليات الجناح خلال المعرض عقدت دائرة الشارقة الرقمية عدداً من الاجتماعات مع ممثلي نخبة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة بهدف توسيع نطاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات واستثمار أحدث التقنيات وتوظيفها في تقدُّم القطاع التكنولوجي ودعم مسيرة التكامل الرقمي لإمارة الشارقة نحو التميُّز في الحوكمة الرقمية.

ونظمت الدائرة اجتماعاً مع ممثلي شركة "مايكروسوفت" لمناقشة مشروعات مستقبلية في مجال تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية عبر توظيف أحدث الحلول التقنية كما بحثت الدائرة مع ممثلي شركة Redhat سُبُل تعزيز مسيرة الابتكار والتميز الرقمي الحكومي.

وعقدت اجتماعاً مع شركة Service Now لمناقشة إنشاء منصة مركزية موحدة لإدارة تقنية المعلومات الحكومية بالذكاء الاصطناعي إلى جانب توطيد علاقات التعاون مع شركة Dynatrace لتبنّي التقنيات المتقدمة في المنصات الرقمية الرئيسية بإمارة الشارقة.

واستقطب جناح حكومة الشارقة خلال أيام المعرض عدداً كبيراً من كبار الشخصيات والخبراء والزوار الذين اطلعوا على أحدث المشاريع الرقمية التي تم استعراضها ضمن أربع منظومات رقمية متكاملة شملت "التجارب الرقمية" و"الاستدامة البيئية" و"المدن الذكية" و"إنسانيتنا".

وتضمنت المشاريع حلولاً رقمية رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات وإنترنت الأشياء وتقنيات نظم البيانات الجغرافية.