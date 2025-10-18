في ختام "جيتكس".. جامعة الفجيرة تؤكد مضيها في إنشاء كلية طب وتعزيز التحول الرقمي

الفجيرة في 18 أكتوبر / وام / اختتمت جامعة الفجيرة مشاركتها الفاعلة في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، ضمن منصة حكومة الفجيرة، والتي عكست التوجهات الإستراتيجية للجامعة، حيث شهدت توقيع أربع اتفاقيات تعاون نوعية، كان أبرزها الاتفاقية مع جامعة يوتا الصحية الأمريكية لإنشاء كلية طب ومستشفى تعليمي.

كما شملت الاتفاقيات شراكات مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، وحكومة الفجيرة الرقمية.

واستعرضت الجامعة خلال الحدث أحدث تقنياتها التعليمية، حيث قدمت كلية التمريض عرضا تفاعليا مميزا باستخدام تقنيتي الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، والذي أتاح للزوار تجربة تطبيقات متقدمة في التدريب الصحي ولاقى تفاعلا واسعا.

وتعليقا على اختتام المشاركة، أعرب الدكتور سليمان الجاسم، رئيس الجامعة، عن فخره بهذه المشاركة، مؤكداً أن "جيتكس" يمثل منصة إستراتيجية لتمكين الطلبة والباحثين من التفاعل مع رواد الصناعة والخبراء العالميين في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال إن المعرض شكل فرصة لتعزيز مكانة الجامعة كمركز معرفي رائد يدعم التحول الرقمي والابتكار في التعليم العالي، ويسهم في إعداد كفاءات قادرة على قيادة المستقبل التقني في دولة الإمارات.