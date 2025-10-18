منتخب البلياردو يحرز ميداليته الثانية في البطولة العربية بالعلمين

القاهرة في 18 أكتوبر/ وام / أحرز منتخب الإمارات للبلياردو الميدالية البرونزية الثانية له في منافسات البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر، المقامة حالياً بمدينة العلمين في مصر بمشاركة 15 منتخباً عربياً.

وجاءت الميدالية الثانية في مسابقة زوجي البلياردو "10 كرات"، بعد تأهل الثنائي محمود شريف ومصعب الظنحاني إلى الدور نصف النهائي، عقب فوزهما على الزوجي الكويتي بنتيجة 8-7، قبل الخسارة أمام الزوجي المصري بنتيجة 5-9، لينالا المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان المنتخب أحرز ميداليته الأولى عبر اللاعب سالم النعيمي الذي حقق برونزية منافسات "9 كرات" لفئة الناشئين.

وفي منافسات السنوكر، واصل اللاعب محمد شهاب تألقه وتأهل إلى الدور نصف النهائي في فئة الأساتذة "الماسترز"، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية على العماني عبدالله الرئيسي 3-0، والمصري محمد نوير 3-0، ومواطنه محمد شريف 3-0، ثم على أيمن جاد بنتيجة 4-2.

كما حقق اللاعب خالد الكمالي انتصارين متتاليين في منافسات "السنوكر 6 كرات"، بتغلبه على الليبي عبد الرحمن حداد 5-3، ثم على مواطنه أنس الثابت 5-0، مواصلاً مشواره بثبات في البطولة.