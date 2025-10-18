مؤتمر خليجي في الكويت لبحث استثمار الذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني

الكويت في 18 أكتوبر/ وام / تستضيف دولة الكويت "مؤتمر الهلال الأحمر الخليجي الأول للذكاء الاصطناعي" في 22 أكتوبر الحالي، في خطوة رائدة نحو بناء رؤية خليجية موحدة لاستثمار هذه التقنية في خدمة العمل الإنساني، وبما يعزز مكانة الكويت كمنصة للابتكار الإنساني والتعاون الخليجي.

وينظم المؤتمر من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُعقد بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على مدى يومين، بالتزامن مع يوم الهلال الأحمر الخليجي الذي يصادف 23 أكتوبر من كل عام.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن خالد المغامس، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، قوله اليوم السبت، إن المؤتمر يعقد تحت شعار "نحو آفاق جديدة في العمل الإنساني والإعلام الإنمائي - استثمار قوة الذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى أن الحدث يهدف إلى استكشاف آفاق استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرامج الإنسانية، لاسيما في جمع البيانات، والتنبؤ المبكر، والاستجابة السريعة، ومناقشة الأبعاد الأخلاقية والقانونية لاستخدامه، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية.

وأضاف أن المؤتمر سيشهد إطلاق "مبادرة رقمية خليجية"، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل متخصصة لإعداد الكوادر الإعلامية في المجال الإغاثي والإنساني.

