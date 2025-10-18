لاعبو أصحاب الهمم: "أولمبياد كازاخستان" خطوة نوعية للتمكين وتطوير القدرات

دبي في 18 أكتوبر/ وام/ يشارك منتخب الإمارات لأصحاب الهممم في أولمبياد الشطرنج العالمي في كازاخستان، الذي يقام خلال الفترة من، 19 حتى 25 أكتوبر الحالي

بمشاركة دولية كبيرة من 34 دولة.

وتأتي المشاركة ضمن الخطة الإستراتيجية لتأهيله قبل المشاركة في أولمبياد “أبوظبي 2028”.

وتغادر البعثة إلى العاصمة أستانا يوم غد بوفد يتألف من 5 أفراد من بينهم 3 لاعبين هم عمر الهاشمي، وحمد بلال، وصالح نجيب لوتاه، بالإضافة إلى اللاعبتين عالية خالد رضوان، وعائشة حسن الحوسني، والإدارية جواهر الجسمي، والمدربة ضحى معلم.

وقال لاعبو ولاعبات منتخب الإمارات، إن المشاركة الأولى في الأولمبياد العالمي خطوة نوعية للتمكين وتطوير القدرات، والاستفادة من الفعاليات الدولية في أستانا، لتعزيز مهاراتهم التنافسية.

من جانب آخر عقد اليوم الاجتماع التنسيقي بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور سعادة ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة النادي، ومهدي عبدالرحيم المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للشطرنج، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد، إلى جانب الوفد المشارك.

وأكد سعادة ثاني جمعة بالرقاد أهمية المشاركة في هذا المحفل الدولي، لفئة أصحاب الهمم، وتمثيل الدولة، مثنياً على الجهود المبذولة من الجهازين الفني والإداري في تأهيل وإعداد عناصر المنتخب، باعتبارهم سفراء للوطن، بالثقة الكبيرة في قدراتهم لإظهار المستويات الفنية المميزة.

وأوضح مهدي عبدالرحيم أن المشاركة في أولمبياد العالم فرصة كبيرة لاكتساب الخبرة الدولية والاحتكاك مع مدارس شطرنجية مختلفة، بما يسهم في تطوير مستوياتهم، وتحسين تصنيفهم الدولي.

من جهتها وصفت جواهر الجسمي، إدارية المنتخب والمتخصصة في لغة الإشارة، المشاركة الأولى لمنتخب أصحاب الهمم، بأنها تجسد دعم القيادة الرشيدة لهذه الفئة، وتوفير فرص المشاركة المستمرة في الفعاليات الدولية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات العالمية في تمكين أصحاب الهمم.

وذكرت أن عناصر المنتخب الخمسة في أفضل درجات الاستعداد للمشاركة في البطولة التي تضم 6 جولات، بعد مراحل مختلفة من الإعداد خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج.