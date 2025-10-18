"الإحسان الخيرية" تغيث غزة بـ 2000 طرد مساعدات عبر "سفينة الإمارات الإنسانية"

عجمان في 18 أكتوبر / وام / شاركت جمعية الإحسان الخيرية في إغاثة قطاع غزة بإرسال 2000 طرد مساعدات عبر "سفينة الإمارات الإنسانية" ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، حيث تضمنت نصف الطرود مواد غذائية أساسية، والنصف الآخر ملابس شتوية، ضمن حملة "جسور الشتاء لإغاثة غزة".

تأتي المبادرة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني، وتجسيدا لقيم التضامن والعمل الإنساني الإماراتي.

أشرف على الحملة، الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، مدير عام الجمعية، بمشاركة الموظفين والمتطوعين، حيث أكد أن الجمعية كانت دائما سباقة في دعم غزة، ومستمرة في نهج العطاء والخير الذي تتميز به دولة الإمارات.