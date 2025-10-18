جمعية الإمارات لتقويم الأسنان تنظم مؤتمرها السنوي الأول بدبي

دبي في 18 أكتوبر/ وام / نظمت جمعية تقويم الأسنان الإماراتية مؤتمرها السنوي الأول، الذي استمر يومين في دبي، بحضور أكثر من 420 طبيب تقويم أسنان من 35 دولة.

افتتحت المؤتمر، الشيخة الدكتورة نورة القاسمي رئيسة جمعية الإمارات الطبية، وتضمنت فعالياته 6 ورش عمل متخصصة حول علاج حالات الأسنان المعقدة.

وسلط المؤتمر الضوء على عدة محاور منها، تقويم الأسنان الرقمي، والعلاج بالراصفات الشفافة، والعلاج باستخدام الغرسات وعلاج حالات شق الشفة والحنك.

وأقيم بالتزامن مع المؤتمر معرض مصاحب، قدم آخر تقنيات تقويم الأسنان الرقمية والمعاصرة.

وتم تكريم الأطباء مؤسسي جمعية الإمارات لتقويم الأسنان، التي تأسست سنة 2004 والذين ساهموا في الحصول على الإعتراف الدولي لها في عام 2005 واستضافة عدة مؤتمرات عالمية في الدولة.

وساهمت جمعية تقويم الأسنان الإماراتية، خلال مسيرتها، في تعزيز مستوى خدمات تقويم الأسنان والفكين في الدولة، وتوفير التعليم المستمر لكل العاملين في هذا القطاع ، ورفع اسم الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.