خليفة بن طحنون بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة أحمد محمد المهيري

العين في 18 أكتوبر/ وام / قدم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة أحمد محمد عقيف المهيري.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس زاخر في منطقة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.