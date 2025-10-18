فوز مانشستر سيتي على ايفرتون في الدوري الإنجليزي

لندن في 18 أكتوبر/ وام/ فاز مانشستر سيتي على ايفرتون 2-0 اليوم، في ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الاسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 16 نقطة، وتوقف رصيد ايفرتون عند 11 نقطة.

كما شهدت الجولة أيضا فوز تشيلسي على نوتينجهام فورست 3-0، وفوز برايتون على نيوكاسل يونايتد 2-1، وفوز سندرلاند على وولفرهامبتون 2-0، وفوز بيرنلي على ليدز 2-0، وتعادل كريستال بالاس مع بورنموث 3-3.