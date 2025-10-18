6.9 طن من التمور الفاخرة مع انطلاق مسابقات "مهرجان الظفرة"

أبوظبي في 18 أكتوبر/ وام /استقبلت لجان التحكيم في اليوم الأول من مهرجان ومزاد الظفرة للتمور في دورته الرابعة 6.9 طن من التمور الفاخرة، ضمن مسابقات نخبة الظفرة للتمور، وتغليف التمور السادة، والعسل السائل ( الشوط المفتوح)، إلى جانب مزاد التمور الذي يستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث.

وسجلت مسابقة نخبة الظفرة للتمور، مشاركة 39 مزارعاً قدموا 2925 كيلوجراماً من التمور المتميزة لموسم 2025، من مختلف الأصناف المنتجة في مزارع الدولة، حيث شارك كل متسابق بخمسة أصناف بوزن إجمالي بلغ 75 كيلوجراماً.

أما مسابقة تغليف التمور السادة، فقد شهدت 16 مشاركة قدّم أصحابها نموذجات مبتكرة للتغليف بوزن إجمالي 384 كيلوجراماً، ضمن معايير تركز على خفة الوزن، وجمال التصميم، وسهولة الحمل والتداول، والمتانة، والجاذبية البصرية، مع إحكام الإغلاق وشفافية العبوة.

وفي مزاد التمور، تم عرض 3630 كيلوجراماً من التمور موزعة على 1210 صناديق، وبلغ إجمالي المبيعات أكثر من 72 ألف درهم، فيما سُجّلت أعلى قيمة بيع لصنف “الزاملي” بمبلغ 550 درهماً للصندوق الواحد.

وشهدت مسابقة العسل السائل (الشوط المفتوح) مشاركة 129 متسابقاً قدّموا 258 كيلوجراماً من العسل، حيث تخضع العينات لتحليل فني دقيق من قبل لجان التحكيم.