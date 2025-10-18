الفنون الشعبية في "الظفرة للتمور" تجسّد الثراء الحضاري والفني للإمارات

الظفرة في 18 أكتوبر/وام/ يحتفي مهرجان ومزاد الظفرة للتمور في دورته الرابعة بالتراث الإماراتي الأصيل، من خلال تخصيص مساحة يومية لفرق الفنون الشعبية التي تقدم عروضاً متنوعة من فنون الأداء التراثي، في مشهد يجمع بين الأصالة والتنوع، ويعكس التكامل بين البعد التراثي والترفيهي للمهرجان.

وتشارك في المهرجان عدة فرق تتبع جمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، منها: فرقة العتيبة للعيالة، فرقة صقور الإمارات الحربية، وفرقة الشباب للعيالة، وفرقة الطرب الحربية، وفرقة ظبيان للعيالة، وفرقة بن نعمان للحربية، وفرقة الشامسي الحربية، حيث تنتشر من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً، بين أركان المهرجان لتُحيي أجواءه .

وتشكل الفنون الشعبية جزءاً رئيساً من منظومة الهوية الوطنية الإماراتية، إذ تعكس القيم والمبادئ التي نشأ عليها أبناء المجتمع.