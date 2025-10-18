مؤتمر دولي لإعمار غزة في القاهرة نوفمبر المقبل وماليزيا تؤكد مشاركتها

القاهرة في 18 أكتوبر /وام/ أعلن وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي أن التحضيرات جارية لعقد المؤتمر الدولي “التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة” المقرر عقده في القاهرة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود الدولية الهادفة إلى دعم الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرة إلى أن الترتيبات اللوجستية والفنية تسير على قدم وساق لضمان خروج المؤتمر بنتائج عملية تسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

وأكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر إلى مشاركة فاعلة من مختلف أطراف المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعقد ضمن إطار الخطة العربية الإسلامية التي سبق أن أقرت من قبل الدول العربية والإسلامية وعدد من الدول الصديقة وبما يتسق مع الجهود الدولية الرامية لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام فيما يتعلق بإعادة تنمية قطاع غزة.

في السياق ذاته أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عزم بلاده المشاركة في المؤتمروذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء الماليزي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التنسيق المشترك في جهود إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية، بما يُسهم في تخفيف معاناة سكان القطاع ودعم الاستقرار في المنطقة.

- أظ - زي -