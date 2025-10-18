منتخب اليد يفتتح مشاركته في الألعاب الآسيوية بمواجهة نظيره الصيني

المنامة في 18 أكتوبر/ وام/ يفتتح منتخبنا الوطني لكرة اليد مشواره في دورة الألعاب الآسيوية للشباب" البحرين 2025"، غداً بمواجهة نظيره الصيني.

ووضعت قرعة منافسات اليد منتخبنا الوطني، ضمن المجموعة الثانية، مع منتخبات الصين، والكويت، وإيران، وتايلاند، وكازاخستان

وتضم قائمة منتخبنا 18 لاعباً.

وأكد خالد أحمد، مدرب منتخب اليد، اكتمال الاستعدادات للمشاركة في الألعاب الآسيوية بعد مراحل مختلفة من البرامج التدريبية في الفترة الماضية، بالتركيز على تحسين الأداء الدفاعي، وتعزيز الفعالية الهجومية، آملاً نتيجة إيجابية في الجولة الافتتاحية.

وأعلنت اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب الآسيوية، "البحرين 2025" إطلاق التطبيق الذكي باسم “Bahrain 2025” المنصة الرسمية التي تجمع تحت مظلتها كافة تفاصيل الحدث القاري الكبير، من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري.