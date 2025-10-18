"زلزال 217" يتوج بطلا للجولة الثانية من سباق دبي للقوارب الشراعية 43 قدما

دبي في 18 أكتوبر/ وام/ توج القارب "زلزال 217" للمالك والنوخذة مروان عبدالله المرزوقي، بلقب الجولة الثانية من سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم، وشهد منافسة قوية امتدت حتى خط النهاية وسط سرعة رياح عالية.

وأنهى القارب "زلزال 217" السباق بزمن قدره ساعة وعشر دقائق، بعد انطلاقه من جزر العالم مروراً بمعلم "عين دبي"، وصولاً إلى خط الختام في "دبي هاربر" الذي استضاف الحدث ومراسم التتويج.

وشهدت المنافسات مشاركة 21 قارباً من نخبة المحامل الشراعية، قادها 315 من النواخذة والبحارة المواطنين، بمعدل 15 مشاركاً على كل قارب، حيث قدموا أداءً مميزاً ومهارات عالية في التعامل مع الرياح القوية، ما جعل التنافس مفتوحاً حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يحسم "زلزال 217" اللقب لصالحه.

وحل القارب "نمران 259" للمالك والنوخذة عبدالله محمد المرزوقي في المركز الثاني، فيما جاء القارب "شاهين 39" لمالكه حمدان سعيد يابر وبقيادة النوخذة خليفة عابد المري في المركز الثالث.

وتوج الفائزين، محمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي أكد أن السباق شهد نجاحاً كبيراً من الناحيتين التنظيمية والفنية، مشيراً إلى أن المحامل المشاركة بالمواصفات الجديدة أثبتت فعاليتها وساهمت في رفع معايير السلامة للمشاركين.

ولفت المري إلى أن حرص النواخذة والبحارة على الالتزام بالقوانين وإبراز مهاراتهم يعكس شغفهم بالمحافظة على هذا الموروث البحري العريق وتقديمه بصورة مشرفة أمام معالم دبي الحديثة.