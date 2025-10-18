فوز العين الوصل وخورفكان والجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين

دبي في 18 أكتوبر/ وام/ فاز العين على بني ياس 4-0 اليوم، في استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ورفع العين رصيده إلى 16 نقطة، وبقي بني ياس بلا رصيد.

كما فاز الوصل على النصر 2-1 في استاد زعبيل. ورفع الوصل رصيده إلى 13 نقطة، وتوقف رصيد النصر عند 8 نقاط.

وفاز خورفكان على عجمان في استاد راشد بن سعيد 2-1 أيضا. ورفع خورفكان رصيده إلى 7 نقاط، وتوقف رصيد عجمان عند 9 نقاط.

وفاز أيضا الجزيرة على دبا 1-0 في استاد دبا. ورفع الجزيرة رصيده إلى 10 نقاط، وتوقف رصيد دبا عند نقطة واحدة.