طقس رطب وأمطار متفرقة شرقاً وجنوباً حتى الخميس

أبوظبي في 18 أكتوبر/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة ابتداء من الغد وحتى 23 أكتوبر الجاري، طقساً رطباً في ساعات الصباح الأولى، مع فرص لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق، وتكوّن سحب ركامية بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، إلى جانب نشاط للرياح وانخفاض طفيف في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع.

والطقس رطب صباح الغد على بعض المناطق خاصة الغربية مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف، فيما تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال تكون سحب ركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ويصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بينما تهب الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 لتصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتسم الطقس صباح "الاثنين" بالرطوبة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، فيما تكون الأجواء عامةً صحوة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لتكون سحب ركامية شرقاً وشمالاً وبعض المناطق الجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، في حين تهب رياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وتبلغ سرعتها من 10 إلى 25 وتصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويسود صباح "الثلاثاء" طقس رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الأجواء عامةً صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، بينما تتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س. البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويتواصل صباح "الأربعاء" الطقس الرطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع ظهور السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

و صباح "الخميس" طقس رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، فيما تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، وتصحب ذلك رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.