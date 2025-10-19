"اتحاد الجودو" يعتمد 6 لاعبين للمشاركة في "آسيوية الشباب"

أبوظبي في 19 أكتوبر /وام/ اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 6 لاعبين في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025".

وضمنت قائمة المنتخب كلا من مسعود محمد المسماري، وأنس خماس اليماحي، وبطي أحمد الهاشمي، وصقر العتيبي، ومحمد ماجد، وعمر عبد العزيز، في حين يترأس البعثة محمد جاسم، أمين السر المساعد، وتضم المدرب جعفر النخلي.

وأوضح أن منافسات الجودو في الألعاب الآسيوية تقام على مدار يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، بمشاركة 182 لاعباً ولاعبة من 27 دولة، بوجود منتخبات قوية على مستوى المنطقة والقارة.